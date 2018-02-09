Düzce'de tutuklanan, FETÖ/PDY'nin evlilikten sorumlu imamının telefonundaki ByLock yazışmaları ortaya çıktı. Eski öğretmen Ercan'ın yazışmalarında, karşı tarafa eş arayan kadınların özelliklerini verdiği görüldü. Yazışmalardan birinde, "1.60 boyunda, 50 kilo. KPSS'ye hazırlanıyor, kapalı ama değişikliği kabul ediyor" ifadeleri dikkat çekti.

FETÖ/PDY'nin Düzce'deki çatı yapılanmasına ilişkin davada yargılanan tutuklu sanıklarından Halil İbrahim Ercan'ın FETÖ’nün evlilikten sorumlu imamı olduğu ve "ByLock" yazışmalarının içeriklerinin de bu yönde olduğu belirlendi.

ÖRGÜT İÇİ EVLİLİKLERDEN SORUMLU

FETÖ’nün çatı yapılanmasına ilişkin, Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18'i firari 77 sanığın yargılandığı davada ilginç gelişmeler yaşandı. Tutuklu sanıklardan eski öğretmen Ercan'ın ByLock yazışmaları deşifre edilerek dosyaya eklendi. Ercan’ın "örgüt içi evliliklerden sorumlu memuru" olarak Düzce'de 2009-2016 yıllarında görev yaptığı, örgüt içerisindeki kişilerden elinde evlenmek için hazır bulunan kadınların bilgilerinin yer aldığını ve bunları mesajla paylaştığı ortaya çıktı.

"ACİL ADAYLAR BİLE VAR"

Sadece erkek il sorumlarının yer aldığı bir ByLock grubunda, Sanık Ercan'ın yazdıkları ise şaşkınlık yarattı. Grupta "Acil adayım" şeklinde bir konu açan Ercan, burada 15 kadının özelliklerini ve ikamet adreslerini yazdı. Ayrıca Ercan’ın "İstenirse fotoğraf gönderebiliriz" notu da dikkatlerden kaçmadı.

“GÖRÜNTÜSÜ İYİ, BAŞI KAPALI”

Şubat 2016’da ise yine aynı grupta, "Aday acil" konu başlığı ile açılan konuda ise T.Y. adlı bir kadından bahsediliyor ve kadının görüntüsünün iyi olduğundan ve gerekirse başını açabileceğinden bahsediliyor. Buna benzer onlarca yazışmanın daha dosyaya eklendiği de gelen bilgiler arasında yer aldı.