ABD’nin Türkiye ziyaretinde gündeminin Afrin olduğu öğrenildi. ABD Dışişleri kaynaklarından gelen bilgilerde, Türkiye’den Afrin Zeytin Dalı operasyonunun sınırlandırılmasını isteyeceği öğrenildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından duyurulan son bilgilerde, Türkiye’ye yapılacak olan ziyarette Afrin’de devam eden Zeytin Dalı operasyonunun gündemde olacağı belirtildi. Oldukça zorlu geçeceği görülen ABD-Türkiye ziyaretinde Afrin operasyonunun sınırlandırılmasının isteneceği aktarıldı.

GÜNDEM: ZEYTİN DALI OPERASYONU

ABD’nin Türkiye’ye yapacağı ziyarette gündem konusunun Afrin’de devam eden Zeytin Dalı operasyonu olduğu belirtildi. Reuters Haber Ajansı’ndan gelen bilgilere göre, ABD ve Türkiye arasında son zamanlarda yaşanan gergin zamanlarla birlikte Suriye’de başlatılan Zeytin Dalı operasyonuyla ilgili anlaşmazlıklarda sık sık gündeme geldi. Türkiye’nin söylemlerinin sert olduğunu söyleyen ABD, görüşmelerinde zorlu geçeceğini belirtti. Türkiye ve ABD iş birliği için zorlu bir dönem olacağı belirtilirken gerçekleştirilecek ziyarette Türkiye’den Afrin Zeytin Dalı operasyonunun sınırlandırılmasının isteneceği de aktarıldı. Türkiye’den gelecek tepkiler merakla bekleniyor.

AFRİN OPERASYONU 21. GÜNÜNDE

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birlikleri tarafından 20 Ocak 2018 tarihinde Suriye’nin Afrin kentinde başlatılan Zeytin Dalı operasyonu 21. gününe girdi. Operasyonun başlamasından itibaren ABD başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinden operasyona karşı söylemler gelmeye başlamıştı. Türkiye ise Zeytin Dalı operasyonunun ilk günkü gibi büyük bir kararlılıkla devam edeceği yapılan tüm açıklamalarda yinelendi.