Zaman zaman düşüş yaşayan ancak endeksi yüksek giden altın fiyatları hafta sonunu da yüksek endekste karşıladı. Hafta içinde hafif düşüşler yaşayan altın fiyatlarında genel olarak artışlı gidişat sürüyor. Peki, Altın fiyatları hafta sonuna nasıl başlangıç yaptı? Çeyrek altın yaşadığı yükseliş sonrası ne kadar oldu? İşte detaylar...

10 Şubat 2018 Cumartesi günü altın fiyatlarında yükselişin devam ettiği bir gün olarak karşımıza çıkıyor. Hafta sonunda Kapalıçarşı altın fiyatlarında genel yükselişin devam ettiği görülürken bazı altın çeşitlerinde hafif düşüşler yaşandığı tespit edildi. Son zamanlarının en hızlı yükselişlerini yaşayan çeyrek altın fiyatlarında yükseliş hızla sürerken gram altın da zaman zaman bu yükselişe dahil oldu. Pkei, alıcısının merakla beklediği düşüşler altını ne zaman bulacak? Altının yatırımcısı kazanmaya devam edecek mi? Çeyrek altın ne durumda? İşte 10 Şubat 2018 Cumartesi serbest piyasa altın fiyatları ve yaşanan tüm gelişmeler...

ÇEYREK ALTIN 264 LİRA

10 Şubat 2018 Cumartesi gününe ilk başlangıçta çeyrek altında son zamanlarının en yüksek gidişatı görülüyor. Çeyrek altın 264 liraya kadar ulaştı. Hafta sonunu yükselişle karşılayan altın çeşitleri arasında tam altın da yer aldı ve tam altın 1.052 liradan alıcısını bulmaya başladı. Yarım altın fiyatları 528,04 liradan işlem görmeye başlarken gram altın fiyatlarında hafif düşüşler yaşandı ve 161 liradan alıcısına sunuldu. Öte yandan Cumhuriyet altını 1.078 liradan yükselişini sürdürürken altının ons fiyatı da gerileme yaşadı ve 1.315 liradan hafta sonunun ilk saatlerinde işlem görmeye başladı. Beşli altın fiyatları 5.248 liradan vitrinlerdeki yerini alırken 22 ayar bilezik fiyatları da 147,27 lirayla yeni günde alıcısını bulan altın çeşitleri arasında yer aldı.