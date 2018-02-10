Suriye televizyonlarından geçen son dakika bilgisinde Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail’e ait olan bir uçağı düşürdükleri belirtildi.

İsrail-Suriye sınır hattında büyük hareketlilik devam ediyor. Alınan son bilgilerde, Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail’e ait bir F-16’yı düşürdüğü ve uçağın düşmesinin ardından bölgede çok sayıda patlama sesi duyulduğu öğrenildi.

SINIRDA GERGİNLİK SÜRÜYOR

İsrail-Suriye sınır hattında yaşanan gerginliğin uzun bir süredir devam ettiği bilinirken iki ülke arasındaki gerilimin bugün itibari ile çatışmaya dönüştüğü öğrenildi. Öte yandan İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Suriye topraklarında İran'a ait olduğu belirlenen bir İnsansız hava arcının düşürüldüğü belirtildi. İsrail'in bu haeri paylaşmasıyla Suriye tarafından fırlatılan füze bir İsrail F-16'sına isabet etti ve füzenin isabet ettiği uçak düştü. Uçak içindeki pilotların yaralaı olarak kurtulduğu öğrenildi.

'UÇAĞI VURDUK'

Olayla ilgili Suriye'den gelen açıklamada, İsrail'e ait olan F-16'nın düşürüldüğü bunun sebebinin de İsrail'in Suriye'de bir askeri üsse taaruza geçmesi olduğu belirtildi. Aynı zamanda Suriye füze savunma sisteminin İsrail'e ait olan daha fazla uçağı düşürdüğü aktarıldı.

ALARMLAR ÇALDI

Öte yandan Suriye'nin füzeleri sonrasında İsrail'de kırmızı alarm sirenlerinin çaldığı öğrenildi. Sınırda yaşamını sürdüren vatandaşların patlama sesleri duydukları belirtildi.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

Suriye füze savunmasistemlerinin F-16 uçağını vurduğu İsrail, jetlerinin vurulduğu haberlerini doğrularken Suriye'de İran'a at olan üsleri vurdukları anda bu saldırının gerçekleştiği belirtildi. Suriye'nin füze savunma sistemleriyle vurulan F-16 jetinin vurulmadan sonra İsrail topraklarına düştüğü belirtilirken uçağın düşmesinin ardından çok sayıda ve arka arkaya patlama sesleri duyulduğu da doğrulandı.

ŞAM'A HAVA SALDIRISI İDDİASI

Suriye'nin F-16 uçağını düşürdüğü İsrail'in yaşanan saldırı sonrasında Suriye Şam kırsalında yeni bir hava saldırısı gerçekleştirdiği iddia edildi.

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