Suriye’nin Afrin kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçik’in karşısına çıkan PYD/YPG'li teröristlere götürülmek için yola çıkarılan 250 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Adana polisi, düzenlediği operasyonla, 3 milyon lira piyasa değeri bulunan uyuşturucu hapları yakalarken, mahkemeye çıkarılan 2 Suriye uyruklu tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü NARKOTİM ekipleri, düzenledikleri operasyonla, terörün en büyük finans kaynağı olan uyuşturucuya bir darbe daha vurdu. Avrupa’dan Türkiye’ye kaçak yollarla getirilen 250 bin cesaret verici uyuşturucu hap Hatay’a girmeden önce yakalandı. Plakası tespit edilen TIR, ekipler tarafından takibe alındı. Plastik kasa yüklü olan ve içerisinde Suriye uyruklu V.Ş.Z. (37) ve M.A.'nın bulunduğu kamyonet, polis ekipleri tarafından Sarıçam ilçesi D-400 Karayolu'nda durduruldu. Kamyonette, özel eğitimli köpekler tarafından yapılan arama sonucunda plastik kasaların arasına gizlenen uyuşturucu haplar ele geçirildi.

YPG’Lİ TERÖRİSTLERE GÖTÜRÜLÜYORDU

Alınan bilgilere göre ele geçirilen ve piyasa değeri 3 Milyon lira olduğu öğrenilen 250 bin uyuşturucu hap, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Suriye'nin Afrin kentindeki PYD/YPG'li teröristlere götürülüyordu. Önce kaçak yollarla Hatay’a oradan da Afrin’e götürülmek istenen hapların, teröristlere cesaret vermesi için kullanıldığı öğrenildi. Söz konusu haplar, kullanan kişinin beynine direkt etki ediyor ve aşırı enerji kazandırıyor. Operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheliler V.Ş.Z ve M.A.’nın emniyette sorgularının tamamlandığı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildikleri öğrenildi.