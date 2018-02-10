Niğde'de dün içme suyu bulmak için kazı yapıldığı sırada aniden doğalgaz çıkmış ve alev alarak yanmaya başlamıştı. Doğalgazın dün başlayan yangını hala devam ediyor.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde dün su bulmak için yapılan kazıda, kuyudan aniden doğalgaz fışkırmıştı. Dün alev alan doğalgaz, 24 saattir yanmaya devam ediyor. Bugün ise doğalgaz nedeniyle yana suda sıkışmadan dolayı ara ara küçük çaplı patlamalar meydana geldi.

VATANDAŞLAR DOĞALGAZ SEVİNCİ YAŞIYOR

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde yaşayan Mehmet Can kendisine ait elma bahçesinde içme suyu bulmak için sondaj vurdurdu. Fakat su ile birlikte kazıdan doğalgaz çıktı. Vatandaşlar çıkan gazı yakarken, mahallede doğal gaz bulunmasının sevinci de yaşanmaya başlandı. Konya Maden Teknik Arama (MTA) ekipleri, 130 metrede bulunan doğal gaz konusunda inceleme yaparak, BOTAŞ ekiplerine haber verdi. BOTAŞ ekiplerinin bölgeye gelerek inceleme yapması bekleniyor.

“ÇIKAN SU İŞE YARAMAZ DEDİLER”

Bahçenin sahibi Mehmet Can, yaşanan olay hakkında yaptığı açıklamada, sondajı vuran kişilerin dün sabaha karşı kendisini aradığını, kuyudan bir koku geldiğini ve su çıksa bile işe yaramayacağını söylediklerini anlattı. Önce kazıyı iptal etmek istediklerini söyleyen Can, yarım saat sonra ise bir işçinin gaz kokusundan bayılmak üzere olduğunu söyleyerek kazıya son verdiklerini anlattı.

VALİ ŞİMŞEK AÇIKLAMA YAPTI

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Vali Yılmaz Şimşek, çıkan doğalgaz hakkında incelemelerin devam ettiğini, yakında BOTAŞ ekipleri tarafından yapılan incelemenin tamamlanacağını söyledi. Vali Şimşek, bu bölgede zengin bir doğalgaz kaynağı olduğunu ümit ettiklerini söyledi.