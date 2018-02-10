﻿ Niğde'de Su Aramak İçin Yapılan Kazıda Aniden Fışkıran Doğalgaz 24 Saattir Devam Ediyor

Niğde'de Su Aramak İçin Yapılan Kazıda Aniden Fışkıran Doğalgaz 24 Saattir Devam Ediyor

Niğde'de dün içme suyu bulmak için kazı yapıldığı sırada aniden doğalgaz çıkmış ve alev alarak yanmaya başlamıştı. Doğalgazın dün başlayan yangını hala devam ediyor.

Anasayfa YEREL Niğde'de Su Aramak İçin Yapılan Kazıda Aniden Fışkıran Doğalgaz 24 Saattir Devam Ediyor
Niğde'de Su Aramak İçin Yapılan Kazıda Aniden Fışkıran Doğalgaz 24 Saattir Devam Ediyor
Niğde'de Su Aramak İçin Yapılan Kazıda Aniden Fışkıran Doğalgaz 24 Saattir Devam Ediyor Tarih: 2018-02-10 Saat: 16:45:13
Güncelleme : 2018-02-10 16:45:13

Niğde'de dün içme suyu bulmak için kazı yapıldığı sırada aniden doğalgaz çıkmış ve alev alarak yanmaya başlamıştı. Doğalgazın dün başlayan yangını hala devam ediyor. 

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde dün su bulmak için yapılan kazıda, kuyudan aniden doğalgaz fışkırmıştı. Dün alev alan doğalgaz, 24 saattir yanmaya devam ediyor. Bugün ise doğalgaz nedeniyle yana suda sıkışmadan dolayı ara ara küçük çaplı patlamalar meydana geldi. 

VATANDAŞLAR DOĞALGAZ SEVİNCİ YAŞIYOR
Niğde’nin Ulukışla ilçesinde yaşayan Mehmet Can kendisine ait elma bahçesinde içme suyu bulmak için sondaj vurdurdu. Fakat su ile birlikte kazıdan doğalgaz çıktı. Vatandaşlar çıkan gazı yakarken, mahallede doğal gaz bulunmasının sevinci de yaşanmaya başlandı. Konya Maden Teknik Arama (MTA) ekipleri, 130 metrede bulunan doğal gaz konusunda inceleme yaparak, BOTAŞ ekiplerine haber verdi. BOTAŞ ekiplerinin bölgeye gelerek inceleme yapması bekleniyor. 

“ÇIKAN SU İŞE YARAMAZ DEDİLER”
Bahçenin sahibi Mehmet Can, yaşanan olay hakkında yaptığı açıklamada, sondajı vuran kişilerin dün sabaha karşı kendisini aradığını, kuyudan bir koku geldiğini ve su çıksa bile işe yaramayacağını söylediklerini anlattı. Önce kazıyı iptal etmek istediklerini söyleyen Can, yarım saat sonra ise bir işçinin gaz kokusundan bayılmak üzere olduğunu söyleyerek kazıya son verdiklerini anlattı. 

VALİ ŞİMŞEK AÇIKLAMA YAPTI
Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Vali Yılmaz Şimşek, çıkan doğalgaz hakkında incelemelerin devam ettiğini, yakında BOTAŞ ekipleri tarafından yapılan incelemenin tamamlanacağını söyledi. Vali Şimşek, bu bölgede zengin bir doğalgaz kaynağı olduğunu ümit ettiklerini söyledi. 

niğde doğalgaz içme suyu kazı bahçede doğalgaz niğdede doğalgaz
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Yemekteyiz 9 Mart 2018 Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu? Yemekteyiz 9 Mart Son Bölümde Yaşananlar!
Yemekteyiz 9 Mart 2018 Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu? Yemekteyiz 9 Mart Son Bölümde Yaşananlar!
Bizimkiler Dizisinin Kapıcı Cafer’i Olarak Akıllara Kazınmıştı, Usta Oyuncudan Acı Haber Geldi!
Bizimkiler Dizisinin Kapıcı Cafer’i Olarak Akıllara Kazınmıştı, Usta Oyuncudan Acı Haber Geldi!