İstanbul’da küçük bir çocuk evinin camından sarktığı sıralarda vatandaşların duyarlılığı sayesinde ölümün kıyısından döndü. Panik dolu anlar cep telefonu kameralarına an be an yansıdı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul’da küçük bir çocuğun evlerinin camından sarktığı sıralarda onu fark eden vatandaşlar hemen yardıma koştu. Vatandaşlar çocuğun düştüğü anda hayatta kalabilmesi için adeta seferber oldu.

HAVADA YAKALADILAR

Semti belirlenemeyen olayda, küçük çocuğun camdan sarktığı anlarda onu fark eden vatandaşlar tek tek çocuk için seferber oldu. O anları saniye saniye kaydeden bir cep telefonu kamerası yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. Vatandaşlar aşağıda çocuk için bir şeyler yapmaya çalışırken bir yandan da açık olan camdan içerdeki anneye seslenmeye başladı. İçerden hiçbir ses gelmezken etraftaki vatandaşlar tek tek çoğalmaya ve küçük çocuğu kurtarmak için bir şeyler düşünmeye başladı. Bir süre camdan sarkık şekilde duran küçük çocuk yürekleri ağza getirirken anne durumun farkına vardı ancak artık çok geçti. Küçük çocuk camdan iyice sarkmıştı ve aşağı düştü. Bu sıralarda aşağıda çarşaf geren ve çocuğu yakalamak için bekleyen vatandaşlar minik çocuğu düştüğü anlarda havada yakaladı. Herkesi büyük bir korku ve paniğe sokan küçük çocuk camdan düştüğü sıralarda burnu bile kanamadan kurtulurken sorumsuz annenin ihmali büyük tepki çekti.