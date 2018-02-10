TV8’in fenomen yarışması Survivor 2018 için sadece dakikalar kaldı. Merakla beklemen Survivor yeni sezonda ilk bölümde yaşanacaklar heyecan verdi. Peki, Survivor 2018 10 Şubat Saat Kaçta Başlayacak? Survivor 2018 10 Şubat İlk Oyunu Ünlüler Mi, Gönüllüler Mi Kazanacak? Ünlüler takımından gönüllüler takımına geçecek yarışmacı kim? İşte, Survivor 2018 10 Şubat yeni bölümde yaşananlar…

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2018 All Star sezonu ile bu akşam başlıyor. Acun Ilıcalı’nın sunumu ile ekranlara gelecek olan Survivor 2018 hakkında her şey şimdiden merak edilmeye başlandı bile. İlk fragmanda, bu akşam ünlüler takımından bir yarışmacının gönüllüler takımına geçeceği açıklanmıştı. Peki, Survivor 2018 10 Şubat yeni bölümde, Ünlüler takımından gönüllüler takımına kim geçecek? Survivor 2018 10 Şubat İlk Oyunu kim kazandı? Survivor 2018 10 Şubat saat kaçta başlayacak?

SURVİVOR 2018 10 ŞUBAT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Survivor 2018 10 Şubat saat 20.30’da TV 8 ekranlarında başlayacak. TV 8 yayın akışında Survivor öncesinde yine yarışmanın konu alındığı Recep İvedik 4 yayınlanıyor. Bu akşam yarışmada tanışma anları yaşanacak, ardından da ilk oyun oynanacak. İlk oyunun ada seçimi ve baraka için oynanması bekleniyor.