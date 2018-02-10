Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı operasyonuyla ilgili Diyanet İşleri’nden gelen açıklamada, askerlerimizin operasyonu İslam ahlakına göre yürüttüğü bu yüzden bölgede ilerleyişlerinin yavaş olduğu belirtildi.

Afrin’de devam eden ve tüm dünyanın gözünü kilitlediği Zeytin Dalı operasyonuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’tan gelen açıklamada, bölgedeki ilerleyişin neden yavaş olduğu ortaya çıktı. Askerlerimizin Afrin’de verdiği mücadeleyi İslam ahlakına göre yaptığını belirten Erbaş, Afrin operasyonunun bu yüzden yavaş ilerlediğini söyledi.

ASKERLER NEDEN YAVAŞ İLERLİYOR?

20 Ocak 2018 tarihinde TSK ve ÖSO birlikleri tarafından bölgedeki PKK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlatılan Afrin Zeytin Dalı operasyonuyla ilgili bugüne kadar hiç yapılmamış bir açıklama yapıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ‘Bizim Müslüman askerlerimiz Afrin’de yaptığı savaşı İslam ahlakına göre yapıyor’ diyerek operasyonun neden yavaş ilerlediğine açıklık getirmiş oldu. Buna örnek olarak Irak ve Suriye’ye bomba yağdıranların çocuk, kadın, yaşlı demeden insanların üzerine bomba yağdırdıklarını ve bunu yapanların Müslüman olmayan Amerikan askerleri olduğunu söyleyerek Türk askerinin Müslümanlık ve İslam ahlaklarına göre savaşını ilerlettiğini aktardı.

‘MÜSLÜMAN ASKERİN YAPMASI GEREKEN BUDUR’

Afrin’de operasyonların hiçbir masumun burnu bile kanamadan gerektiği gibi devam ettiğini söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Müslüman askerin de yapması gereken şeyin bu olduğunu belirterek, ‘Bizim askerlerimizde bunu yapıyor elhamdülillah’ dedi.