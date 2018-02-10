TSK’nın Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nın 22. gününde 11 askerimiz şehit oldu, çok sayıda da yaralı askerlerimiz var. Daha önce güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, sivil giyinen bir teröristi sosyal medya hesabından paylaşmış ve hainlerin yeni oyununu anlatmıştı. Bölgeden alınan bilgilere göre teröristler, sivil giyinerek, ya da önden sivilleri göndererek Türk askerine saldırıyor.

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar sadece birkaç gün önce, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, hainlerin sivil giyinerek TSK sivilleri vuruyor algısı yaratmaya çalıştığını söylemişti. Geçtiğimiz günlerde de sivilleri kalkan yapan hainler, 500 teröristi Afrin’e sokmuştu.

SİVİLLERİ ÖNDEN GÖNDERİP MEHMETÇİK’E SALDIRIYORLAR

Bugün Afrin’den 11 şehit haberi geldi. Yaralı sayısı henüz tam olarak bilinmezken, bölgeden gelen haberler, hainlerin iğrenç oyununu da gün yüzüne çıkardı. Sivilleri önden gönderen ya da sivil kılığına giren YPG’li teröristler Türk askerinin sivilleri vurmayacağını bildiği için bu durumu kullanıyor ve saldırıyor. Operasyonun ilk gününden bu yana başka bölgelere ait fotoğraflar yayınlayarak TSK sivilleri vuruyor algısı yaratmaya çalışan hainler, bu oyunları tutmayınca kalleşçe Türk askerine saldırma yolunu deniyor.