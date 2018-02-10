Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan son dakika bilgilendirmesinde bölgede şehit düşen askerlerimizin sayısının 11'e çıktığı aktarıldıç Operasyon kapsamında 11 askerimizin de yaralandığı kamuoyuyla paylaşıldı.

Suriye'nin Afrin kentinde PKK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik olarak başlatılan Zeytin Dalı operasyonundan bugün art arda acı haberler alındı. Yapılan son açıklamalarda bölgede şehit düşen askerlerimizin sayısının 11'e yükseldiği belirtilirken 11 askerimizin de çıkan çatışmalarda yaralandığı belirtildi.

BAŞBAKAN DUYURMUŞTU

Afrin Zeytin Dalı operasyonu kapsamında bugün saatler 13.00'ı gösterdiği sıralarda bölgede kırıma uğradığı öğrenilen ATAK helikopterinde 2 askerimizin şehit olduğu haberi Başbakan Binali Yıldırım tarafından aktarılmıştı. Bunun ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ATAK helikopterinin bölgede kırıma uğradığı ancak nasıl düştüğüne dair incelemelerin uzmanlar tarafından tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtilmişti.

ÇATIŞMA HABERİ GELDİ

Helikopter kazasının ardından bölgede teröristlerile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışma çıktığı ve çatışmada ilk olarak 3 askerimizin şehit düştüğü bilgisi aktarılmıştı. Bu çatışma sonrasında bir çatışma daha yaşanan bölgede 2 askerimizin daha şehit düştüğü kamuoyuna katarılmış ancak kara haberler arka arkaya gelerek şehit sayısının 9'a çıktığı belirtilmişti. TSK'dan yapılan son açıklamalarda, Zeytin Dalı operasyonu kapsamında şehit düşen askerlerimizin sayısının helikopter kazasında şehit olan askerlerimizle birlikte 11'e yükseldiği ve operasyonda 11 askerimizin de yaralandığını aktardı. Yaralı askerlerimizin sağlık durumuyla ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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