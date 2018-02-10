Gece yarısı sınırda hareketlilik devam ediyor. Sınırda konuşlu bulunan birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar bu gece saatlerinde Hatay’a ulaştı. Konvoyda, en az 60 askeri zırhlı aracın ve çeşitli illerden gelen özel komando birliklerinin bulunduğu öğrenildi.

Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınıra sekiyat devam ediyor. Çeşitli illerden gelen özel komando birliklerinin ve en az 60 askeri zırhlı aracın bulunduğu konvoy, bu gece saatlerinde Hatay’ın Kırıkhan ilçesine ulaştı.

AFRİN’E GEÇECEKLER

Konvoyun, Kırıkhan ilçesine ulaştıktan sonra sınır birliklerine yöneldiği ve buradan da Afrin’e geçeceği öğrenildi.