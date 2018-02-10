﻿ Son Dakika! Sınıra Gece Yarısı Sevkiyat, Özel Birlikler de Gitti

Son Dakika! Sınıra Gece Yarısı Sevkiyat, Özel Birlikler de Gitti

Gece yarısı sınırda hareketlilik devam ediyor. Sınırda konuşlu bulunan birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar bu gece saatlerinde Hatay’a ulaştı. Konvoyda, en az 60 askeri zırhlı aracın ve çeşitli illerden gelen özel komando birliklerinin bulunduğu öğrenildi.

Anasayfa GÜNCEL Son Dakika! Sınıra Gece Yarısı Sevkiyat, Özel Birlikler de Gitti
Son Dakika! Sınıra Gece Yarısı Sevkiyat, Özel Birlikler de Gitti
Son Dakika! Sınıra Gece Yarısı Sevkiyat, Özel Birlikler de Gitti Tarih: 2018-02-10 Saat: 23:33:41
Güncelleme : 2018-02-10 23:33:41

Gece yarısı sınırda hareketlilik devam ediyor. Sınırda konuşlu bulunan birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar bu gece saatlerinde Hatay’a ulaştı. Konvoyda, en az 60 askeri zırhlı aracın ve çeşitli illerden gelen özel komando birliklerinin bulunduğu öğrenildi. 

Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınıra sekiyat devam ediyor. Çeşitli illerden gelen özel komando birliklerinin ve en az 60 askeri zırhlı aracın bulunduğu konvoy, bu gece saatlerinde Hatay’ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. 

AFRİN’E GEÇECEKLER
Konvoyun, Kırıkhan ilçesine ulaştıktan sonra sınır birliklerine yöneldiği ve buradan da Afrin’e geçeceği öğrenildi. 

son dakika afrin zeytin dalı harekatı konvoy sevkiyat askeri sevkiyat
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Yemekteyiz 9 Mart 2018 Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu? Yemekteyiz 9 Mart Son Bölümde Yaşananlar!
Yemekteyiz 9 Mart 2018 Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu? Yemekteyiz 9 Mart Son Bölümde Yaşananlar!
Bizimkiler Dizisinin Kapıcı Cafer’i Olarak Akıllara Kazınmıştı, Usta Oyuncudan Acı Haber Geldi!
Bizimkiler Dizisinin Kapıcı Cafer’i Olarak Akıllara Kazınmıştı, Usta Oyuncudan Acı Haber Geldi!