Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde bulunan terör örgütlerine karşı düzenlediği ’Zeytin Dalı Harekatı’nın 19’uncu gününde şehit düşmüştü 22 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar. Şehidin geçtiğimiz Perşembe günü memleketi Karabük’te düzenlenen cenaze töreninde adeta insan seli yaşanmış, o görüntüler günlerce konuşulmuştu. Afrin Şehidi Ömer Bilal Akpınar’ın arkadaşına gönderdiği vasiyeti ortaya çıktı.

Afrin’de şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar, geçtiğimiz Çarşamba günü Karabük Kent Meydanı’nda binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni ile Safranbolu şehir mezarlığındaki şehitlikte toprağa verilmişti. Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar’ın arkadaşına yazdığı mektupta, vasiyetini verdiği anlaşıldı. Ömer Bilal Akpınar’ın şehit olduğu saldırıda yaralanan silah arkadaşına verdiği vasiyeti çerçevelendi.

İŞTE ŞEHİDİN O AĞLATAN VASİYETİ

Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar, arkadaşına verdiği mektupta şu ifadeleri kullandı;

”Kardeşim senden ricamdır, bana bir şey olana kadar sende saklı kalsın. Kardeşim bu savaş haç ile hilalin, imanla inkarın, hak ile batılın, küfür ve tevhidin savaşıdır. O yüzden anneme, babama, kardeşime, Nur’a söyleyin üzülmesinler kesinlikle, hayatlarının geri kalanını rahat geçirsinler. Anneme o istediği evi alsınlar. Dua etsin arada bir. Üzülmekle hayatını bitirmesin. Babam da Beyza da haklarını helal etsin, üzülmesinler. Nur’a söyleyin ben ona doyamadım. Ama eğer gidersem hakkını helal etsin. Üzülmesin, öbür tarafta birbirimize kavuşacağız inşallah. Beraber planladığımız gezilecek yerleri gezsin, benim yasımı tutmakla ömür geçirmesin. Aileme iyi baksın. Beni Safranbolu’ya gömsünler kardeşim. Babamlara söyleyin devletin bağladığı aylığın yüzde 10’unu yine Zehra teyzenin oraya versinler. Hakkınızı helal edin."