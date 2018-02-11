Alınan son dakika bilgisinde, 71 kişiyi taşıyan Rus yolcu uçağının Moskova’da düştüğü belirtildi. Haber, Rauters Haber Ajansı tarafından son dakika bilgisi olarak duyuruldu.

Reuters Haber Ajansı'ndan geçen son dakika bilgisinde, Saratov Havayolları'na bağlı olduğu belirlenen bir Rus yolcu uçağının kalkışından çok kısa bir süre sonra Rusya'nın başkenti olan Moskova'da düştüğü belirtildi.

Alınan bilgilere göre, Saratov Havayolları'na bağlı olan bir yolcu uçağının Domodedovo Havalimanı'ndan kalkış yaptığı belirlenen toplamda 71 kişiyi taşıyan Rus yolcu uçağının kalkışından çok kısa bir süre sonra kuleyle olan bağlantısını kaybettiği öğrenildi.

MOSKOVA'NIN BİR KÖYÜNE YAKIN BÖLGEDE DÜŞTÜ

Öte yandan alınan başka bir bilgide, Antonov An-148 tipi yolcu uçağının Moskova'dan havalandığı ve Orsk kentine doğru yla çıktığı belirlendi. Başka kaynaklardan gelen bilgilerde, havalandıktan çok kısa bir süre sonra kule ile olan bağlantısı kopan yolcu uçağının Moskova'nın Argunova köyü yakınlarında düştüğü iddia edildi.

71 KİŞİ ÖLDÜ

71 kişiyi taşıyan Rus yolcu uçağını kalkışından 10 dakika sonra kule ile irtibatı kesildiği öğrenilmişti. Moskova yakınlarında düştüğü belirtilen uçağın içindeki 71 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi. Uçağın düşüşünden sonra gelen başka bilgilerde, görgü tanıklarının düşen uçağı yanarken gördükleri belirtildi. Uçakta 65 ylcu ve 6 mürettebatla birlikte toplamda 71 kişi bulunfupu aktarıldı.