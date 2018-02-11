Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Hatay’dan Türkiye’ye söz verdi. Şehitlerimizin tek bir damla kanı bile yerde kalmayacak diyen Akar, intikam sözü verdi.

Hatay bölgesine giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı operasyonuyla ilgili yaptığı incelemeler sonrasında Türkiye’ye şehitlerimizin tek bir damla kanı bile yerde kalmayacak diyerek intikam sözü verdi.

Hatay bölgesine giderek Zeytin Dalı operasyonuyla ilgili yerinde incelemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Türkiye'nin yasa boğulduğu şehit haberleriyle ilgili konuştu. Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacak diyen Akar, Türk milletine intikam sözü verdi.

'HAREKATIN AMACI BÖLGEYİ TERÖRDEN KURTARMAK'

Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı operasyonunun amacının bölgedeki halkın güven, huzur ve refahını sağlamak olduğunu bir kez daha belirten Hulusi Akar, Türkiye'deki Suriyelilerin de evlerine rahatça dönmelerini sağlayacak olan bu operasyonun tüm hızıyla devam edeceğini tekrarladı. Bölgedeki PKK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik olarak başlatılan Zeytin Dalı operasyonunda teröristlerin haince planlarla sivilleri kalkan olarak kullandığını söyleyen Akar, operasyonun Türkiye'nin Uluslararası hakları doğrultusunda yürütüldüğünü söyledi. Türk milletine Hatay'dan mesaj gönderen Akar Paşa, 'Şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanının bile yerde bırakılmayacağız. Bölgedeki teröristlerin kökü kazınıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

'TÜM ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM'

Bölgede Zeytin Dalı operasyonuyla ilgili detaylı bilgiler alan ve operasyona ilişkin incelemeler yapan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, operasyon kapsamında şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet dilediğini ve acılı ailelerine başsağlığı dilediğini aktardı. Operasyona katılan personellerini unutmayan Akar, askerlerin göstermiş olduğu kahramanlıkları ele alarak 'Askerlerimizi gösterdikleri fedakarlık ve kahramanlıktan dolayı kutluyor, alınlarından öpüyorum' ifadelerine yer verdi.

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