Uçakta taciz skandallarına bir yenisi daha eklendi. 32 yaşındaki bir kadın, Gol Airlines'a ait bir uçakta yaptığı seyahat sırasında uyuya kaldı. Talihsiz kadın, uyandığında elini yanında oturan adamın cinsel organında buldu. Uçaktan iner inmez kadının şikayeti üzerine tacizci adam gözaltına alındı.

Gol Airlines'a ait bir uçakta meydana gelen olayda, seyahat eden bir kadın yolcu uyuyakaldı. Uyanan kadın, elini bir anda yanında oturan adamın cinsel organında bulunca büyük şok yaşadı. 32 yaşındaki kadın, yaşadığı olayın şokunu atlatamazken, iner inmez tacizci adamdan şikayetçi oldu.

ELLERİMİ TUTUP CİNSEL ORGANINA GÖTÜRÜYORDU

Olaydan sonra açıklama yapan kadın, yanında oturan 51 yaşındaki adamın uykuya dalar dalmaz kendisini taciz etmeye başladığın söyledi. Talihsiz kadın, uçak havalanır havalanmaz uyuduğunu, ancak yarım saat sonra yanında oturan adamın ellerini kendi cinsel organına götürmeye çalıştığını söyledi.

BACAKLARINDA SPERM KALINTILARI VARDI

Talihsiz kadın, adamın tacizi ile uyandığında bacaklarında sperm kalıntıları olduğunu gördüğünü ve aynı şekilde adamın ellerinde de spermler olduğunu söyledi. Üç buçuk saat süren yolculuğun ardından Brezilya'ya inen uçakta tacizci adam gözaltına alındı.

KADIN BAĞIRMAYA BAŞLADI

Aynı uçakta bulunan görgü tanıkları ise kadının bir anda panik içerisinde bağırmaya başladığını ve yanında oturan adama saldırdığını söyledi. Tacizci adamın o koltuktan uçak ekibi tarafından alındığını söyleyen görgü tanıkları, adamın yolculuk bitene kadar en arka koltukta oturtulduğunu, ardından da polise teslim edildiğini dile getirdi.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Polise ifade veren tacizci adam ise kadının iddialarını kabul etmeyerek, öksürürken yanlışlıkla tükürdüğünü, kadının ise sinirlenip kendisine bağırmaya başladığını söyledi.