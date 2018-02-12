Adana’da henüz 5 yaşında olan kız çocuğunu eve girerek istismar etmeye çalışan 20 yaşındaki sapık çırılçıplak halde evden kaçarken mahalleliye yakalandı.

Olay, Adana Yüreğir ilçesinde sokakta gerçekleşen düğün sırasında yaşandı. Düğün sahibinin evine giren ve evdeki 5 yaşındaki küçük kızı istismar etmek isteyen 20 yaşındaki Sedat K. mahalleli tarafından fark edilerek yakalandı. Çırılçıplak şekilde evden çıkan ve kaçmaya çalışan sapık mahallelinin linçinden zor kurtuldu. Çıplak halde sokakta koşmaya başlayan sapığı polisler yakaladı.

ÜSTÜ ÇIPLAK HALDE ÇOCUĞUN YANINDA YAKALANMIŞ

Olayla ilgili alınan bilgilere göre, sokakta gerçekleşen komşu düğününe davetli olarak katılan 20 yaşındaki Sedat K. sokaktaki düğünde oynayanları izledikten sonra düğün sahibinin evine girdi. İddiaya göre, burada annesinin bir odada uyuttuğu 5 yaşındaki kız çocuğunu gördü ve üstünde ne var ne yoksa çıkardı. Bu anlarda düğün evine tuvalet ihtiyacı için giren bir davetli sapık adamı küçük çocuğun yanında çırılçıplak halde yakaladı.

POLİSLER ÇIPLAK ŞEKİLDE YAKALADI

Odaya giren şahsın elinden kaçmayı başaran sapığın çıplak bir şekilde sokaklarda koşmaya başladığı öğrenildi. Mahalleli sapığı yakalamak için peşinden koşarken polis ekiplerinin 20 yaşındaki sapığı çıplak halde yakaladığı ve mahallelinin yakalanan şahsı linç etmek istediği öğrenildi. İstismar edilmek istenen 5 yaşındaki kız çocuğu olayın ardından hastaneye kaldırılırken Sedat K. isimli şüpheli polisler tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

MAHALLELİ HEP BİR AĞIZDAN İDAM DEDİ

Yaşanan skandal olay sonrası büyük bir şok yaşayan mahalle sakinleri kalabalık halinde şahsın götürüldüğü karakola giderek ‘İdam, idam. Ya ölecek, ya ölecek’ şeklinde hep bir ağızdan slogan attı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.