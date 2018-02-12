HDP’nin dün düzenlenen kongresinde Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili skandal açıklamalarda bulunan ve terörist başı Abdullah Öcalan’a selam gönderen Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder hakkında Başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün düzenlenen HDP Kongresi'nde, Türk Silahlı kuvvetleri tarafından Afrin’de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştiren, Afrin’deki teröristler için kardeş diyen ve terörist başı Öcalan’a selam gönderen Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder hakkında soruşturma başlatıldı.

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