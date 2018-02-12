﻿ HDP Kongresinde Terörist Başı Öcalan'a Selam Gönderen Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan Hakkında Soruşturma Başlatıldı

HDP Kongresinde Terörist Başı Öcalan'a Selam Gönderen Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan Hakkında Soruşturma Başlatıldı

HDP’nin dün düzenlenen kongresinde Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili skandal açıklamalarda bulunan ve terörist başı Abdullah Öcalan’a selam gönderen Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder hakkında Başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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HDP Kongresinde Terörist Başı Öcalan'a Selam Gönderen Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan Hakkında Soruşturma Başlatıldı
HDP Kongresinde Terörist Başı Öcalan'a Selam Gönderen Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan Hakkında Soruşturma Başlatıldı Tarih: 2018-02-12 Saat: 11:40:33
Güncelleme : 2018-02-12 11:40:33

HDP’nin dün düzenlenen kongresinde Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili skandal açıklamalarda bulunan ve terörist başı Abdullah Öcalan’a selam gönderen Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder hakkında Başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün düzenlenen HDP Kongresi'nde, Türk Silahlı kuvvetleri tarafından Afrin’de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştiren, Afrin’deki teröristler için kardeş diyen ve terörist başı Öcalan’a selam gönderen Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder hakkında soruşturma başlatıldı. 

Ayrıntılar Geliyor…

 

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