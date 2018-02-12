Başbakan Binali Yıldırım son yaptığı açıklamalarda ABD’ye ateş püskürdü. Kirli pazarlık içinde olmayız diyen Yıldırım, Afrin’in terörden temizleneceğini söyleyerek ‘ABD aklını başına toplasın’ dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Makedonya’da gerçekleştirdiği basın toplantısında, hem Afrin operasyonu hem de BAD hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

‘ABD AKLINI BAŞINA ALSIN’

Afrin’de devam eden Zeytin Dalı operasyonuna ilişkin açıklamalar yapan Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’nin Fırat Kalkanı operasyonunda Münbiç-Azez arasını teöizlediği örneğini verdi ve Afrin’in de terör örgütlerinden temizleneceğini aktardı. Kirli pazarlık içinde asla olunmayacağını söyleyen Yıldırım, Amerika’nın aklını başına toplaması gerektiğini belirtti. ‘Kimsesin icazetine ihtiyacımız yok’ diyen Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin Uluslararası hukukun kendisine tanıdığı hakları kullandığının altını çizdi.

HDP’DEKİ SKANDALLA İLGİLİ KONUŞTU

HDP Kongresinde yaşanan skandalla ilgili de açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, savcılığın gereken adımı attığını söyledi. ‘Kimsenin suç işleme lüksü yoktur’ diyen Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’de siyasi olarak faaliyet yürütenlerin terörle bağlantısı olmadığını kesinlikle ilan etmesi gerektiğini aktardı.

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