Japonya’da ismi açıklanmayan bir genç kızın büyükbabası tarafından aç bırakıldığı ve bir iskelete dönüştüğü iddia edildi. Genç kızın yürek sızlatan fotoğrafları ülkeyi ayağa kaldırdı.

Japonya’da yaşandığı iddia edilen ve ülkeyi ayaklandıran olay, sosyal medyada yayılmaya başladı. Ülkenin gündemine oturan konu haline gelen bu durumun henüz netlik kazandığı bilinmezken fotoğraflarda yer alan genç kızın ismi de açıklanmadı. Aç bırakıldığı iddia edilen genç kızın adeta bir iskelete dönüştüğü ve kemiklerinin sayıldığı görülüyor.

16,8 KİLOYA KADAR DÜŞTÜ

Büyükbabası tarafından aç bırakıldığı öne sürülen genç kızın eve kapatıldığı ve tahminen uzun bir süre aç bırakıldığı belirtildi. Genç kızın başına gelenler duyanları dehşete düşürürken sosyal medyanın da en çok konuşulan konusu haline geldi.

BİRÇOK İDDİA VAR

Sosyal medyada ortaya çıkan içler acısı görüntüler hakkında çok sayıda yorum ve iddia gelirken bazılar genç kıza ait olan bu fotoğrafların 10 yıl öncesinde çekildiğini öne sürdü. Fotoğraflarda ayakta durmakta zorlanan ve kemikleri sayılacak hale gelen genç kadının hakkında henüz net bilgiler alınmış olmasa da ülke doğruluk payı olabileceğini düşündüğü bu olay için ayaklandı. Öte yandan ülkenin yerel gazetelerinde çıkan haberlerde, genç kızın başına gelenlerin doğru olduğu ve ölümün eşiğinde olan kızın bir şekilde kurtarılarak hastaneye götürüldüğü şimdiler de ise 20’li yaşlarında olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öne sürüldü.