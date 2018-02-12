Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birlikleri tarafından Suriye’nin Afrin kentinde başlatılan Zeytin Dalı operasyonunda 24 günde 31 askerimizin şehit düştüğü ve 143 askerimizinde yaralandığı belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birlikleri tarafından başlatılan ve beraber devam eden Afrin Zeytin Dalı operasyonu bugün 24. gününde. Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan son dakika açıklamada, 24 günde bölgede 31 askerimizin şehit olduğu 143 askerimizin de yaralandığı bilgisi verildi.

AFRİN’DE 24 GÜNLÜK BİLANÇO

20 Ocak 2018 tarihinde TSK ve ÖSO birlikleri tarafından başlatılan ve başarıyla devam eden Afrin Zeytin Dalı operasyonunun 24. gününde bölgedeki bilançoyu açıklayan TSK, operasyonun başından beri bölgede 31 askerimizin şehit düştüğü ve 143 askerimizin de yaralandığını aktardı.

BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR

TSK ve ÖSO birliklerinin beraber devam ettirdiği Zeytin Dalı operasyonu bölgede başarıyla devam ederken terör örgütleri PKK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan operasyon kapsamında toplamda Afrin’in 5 beldesinden bir tanesi, bir belde merkezi, 33’ü köy altı yerleşimi, 14’ü önemli dağ ve tepe olmaz üzere 51 kritik noktanın teröristlerin elinden alındığı açıklandı.

BİN 369 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan başlatılan Zeytin Dalı operasyonu kapsamında Afrin’e yuvalanan teröristlerden bin 369’unun TSK ve ÖSO birlikleri tarafından etkisiz hale getirildiği, bölgede gerçekleştirilen hava harekatı sonucunda da 15 hedefin başarıyla imha edildiği duyuruldu.