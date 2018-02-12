TV8 ekranlarının renkli ve lezzetli yarışması Yemekteyiz'in yeni haftasında yepyeni yarışmacılar ekran karşısına geçti. Birbirinden güzel ve lezzetl, yemekleri yapmak için kıyasıya yarışacak olan yarışmacılardan 5 gün içinde en iyi ve en lezzetli yemeği yaparak rakiplerinden aldığı en yüksek puanla birinci olacak isim için Yemekteyiz'in yepyeni haftası başladı. Peki, Yemekteyiz'in yeni haftasında ilk gün yarışacak isim kim oldu? Yemekteyiz yeni haftanın ilk günün de neler yaşandı? İşte detaylar...

TV8 Yemekteyiz yarışması yepyeni bir haftaya yepyeni yarışmacılarla başladı. Hafta içi her gün ekranlara gelen yarışmanın bu haftaki ilk gün yarışmacısı Hüseyin Bey oldu. Peki, Hüseyin Beyin evinde neler yaşandı? Hüseyin Beyin yemekleri beğenildi mi? Hüseyin Bey rakiplerinden kaç puan aldı?

TV8 YEMEKTEYİZ 12 ŞUBAT 2018 HÜSEYİN BEYİN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Yemekteyiz'in yeni haftasında yarışan ilk isim Hüseyin Bey oldu. Hüseyin Bey evinde aüırladığı rakiplerine ilk olarak Hüseyi'nin Special çorbası ismini verdiği çorbayı sundu. Hüseyin Beyin çorbasına verdiği isim oldukça eleştirildi. Soğuk salata ve ara yemekte menüsünde yer alan ıspanaklı böreği hazırlayamayan Hüseyin Bey alış verişinde ıspanak almayı unuttuğunu söyledi. Yarışmacılar buna bir çözüm bulabileceğini söyleyerek bunun bir bahane olmadığını belirtti. Ana yemek olarak parmak kebabı ve bulgur pilavı ikramı yapan ilk gün yarışmacısı Hüseyin beyin ana yemeği de bekleneni sunamadı. Son olarak tatlısında şerbetli hira tatlısı ikramı yapan Hüseyin Beyin tatlısı da genel olarak beğenilmedi.

TV8 YEMEKTEYİZ 12 ŞUBAT 2018 HÜSEYİN BEYİN PUANI

Yemekteyiz'in yeni haftasının ilk gün yarışmacısı Hüseyin Bey Can Beyden 2, Hilal Hanımdan 5, Filiz Hanımdan 4 ve Hasret Hanımdan 3 puan alarak toplamda 14 puanla gününü tamamladı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com