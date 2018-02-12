Akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne çıkarak havaya ateş açan ve trafiği felç duruma getiren şahsın bir Güneydoğu Gazisi olduğu ortaya çıktı. Gazinin dolandırıldığını söylediği ve bu yüzden köprüye çıktığı öğrenilirken Gazinin hikayesi duyanların gözlerini yaşarttı.

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne çıkarak elindeki silahla havaya ateş açan ve trafiği felç ederek korku saçan şahsın kimliği belirlendi. Köprüde herkesi paniğe sokan şahsın Güneydoğu Gazisi Metin Yılmaz olduğu öğrenildi. Gazinin amcaoğlu tarafından dolandırıldığını söylediği ve zor durumda olduğunu duyurmak için köprüde eylem yaptığı öğrenildi.

6. DERECEDEN GAZİLİK BELGESİ VERİLDİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne çıkarak sesini duyurmak için eylem yapan Metin Yılmaz’ın 1994 yılında Hakkari’de teröristlerle çıkan çatışma sonucunda kafasından vurulduğu ve mucizevi bir şekilde hayatta kaldığı öğrenildi. Metin Yılmaz’ın kafasından vurulduktan sonra 6. dereceden gazilik belgesi aldığı ve malulen emekli olduğu belirlendi.

AMCAOĞLU TARAFINDAN DOLANDIRILDI

Köprüye çıkarak elindeki silahla havaya ateş açan Gazi Metin Yılmaz’ın amcaoğlu tarafından dolandırıldığını söylediği ve tazminatını elinden alan amcaoğlunun ‘Hakkını helal et’ diyerek Gazi Yılmaz’a parasını geri vermediği öğrenildi.

POLİSE TESLİM OLDU

Yaşadığı zor günler sebebiyle bunalıma girdiğini ve zor zamanlar yaşadığını söyleyen Gazi Metin Yılmaz, olay yerine gelen polislerin konuşması ve çabası sonucunda ikna olarak teslim oldu.