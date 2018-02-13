Kocası ile birlikte bir doktora muayene olmak için giden talihsiz kadın, eşinin cinsel yolla bulaşan bir hastalık geçirdiğini öğrenince boşanma davası açtı. Aldatıldığını burada öğrenen kadın, mahkemede eşinden 200 bin TL tazminat istedi.

İstanbul’da eşi ile birlikte tedavi olmak için hastaneye giden kadın, eşinin cinsel yolla bulaşan bir hastalık geçirdiğini öğrenince, hemen mahkemenin yolunu tuttu. S.B. isimli kadın, aldatıldığını ve aşağılandığını belirterek, eşine boşanma davası açtı ve 200 bin TL’de tazminat istedi. Mahkemeye dilekçe veren kadın, aldatıldığından şüphelendiğini, ancak bunu doktordan öğrenmesinin çok acı olduğunu söyledi.

DOKTOR MUAYENESİNDE ÖĞRENDİ

İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi’nde açılan boşanma davasında, 11 yıllım evli olan B.B. ile S.B.’nin verdikleri dilekçeler ortaya çıktı. Mutlu bir evlilikleri olan ve 2 çocuk sahibi çift, son dönemlerde evliliklerinde sorunlar yaşamaya başladı. Eşinin telefonunu karıştıran S.B., başka kadınlara ait fotoğraflar görerek aldatıldığından şüphelendi. Eşi B.B.’ye kadınların kim olduğunu soran S.B., “Arkadaşlarım” yanıtını aldı. B.B., bir süre sonra cinsel yolla bulaşan bir hastalık geçirdi ve hastaneye başvurdu. Ancak, doktor eşinin de gelmesi gerektiğini söyledi ve B.B, eşini de yanına alarak hastaneye gitti. Doktor, S.B’ye eşinin cinsel yolla bulaşan hastalık geçirdiğini ve kendisinin de tedavi olması gerektiğini belirtince talihsiz kadın aldatıldığından emin oldu.

SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI

Talihsiz kadın öğrendiklerinin hemen ardından İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi’ne dilekçe vererek boşanma davası açtı. S.B. başından geçen bu olayın ardından eşini affetmeye çalıştığını, ancak eşinin kendisini aldatmaya devam ettiğini söyledi. S.B., eşinin iş seyahati bahanesi ile sürekli dışarıda kaldığını, 4 farklı otomobil aldığını ve yaşam standartlarının değiştiğini iddia etti.

200 BİN TL TAZMİNAT İSTEDİ

S.B mahkemeye verdiği dilekçede eşinden 200 Bin TL tazminat ve çocuklarının velayetini de istedi. Ayrıca S.B., eşinden kendisi ve çocukları için aylık 8 bin TL nafaka talep etti.