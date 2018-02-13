﻿ Samsun’da Patlayan Televizyon 6 Kişilik Aileyi Ölümden Döndürdü

Samsun’da Patlayan Televizyon 6 Kişilik Aileyi Ölümden Döndürdü

Samsun’un İlkadım İlçesi’nde gece saatlerinde çıkan yangında evdeki televizyon patladı. Televizyonun patlama sesine uyanan evdeki 6 kişi ise evde yangın çıktığını görünce kendilerini dışarıya zor attılar ve televizyonun patlaması sayesinde hayatlarını kurtardılar. İşte detaylar…

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Samsun’da Patlayan Televizyon 6 Kişilik Aileyi Ölümden Döndürdü
Samsun’da Patlayan Televizyon 6 Kişilik Aileyi Ölümden Döndürdü Tarih: 2018-02-13 Saat: 12:56:11
Güncelleme : 2018-02-13 12:56:11

Samsun’un İlkadım İlçesi’nde gece saatlerinde çıkan yangında evdeki televizyon patladı. Televizyonun patlama sesine uyanan evdeki 6 kişi ise evde yangın çıktığını görünce kendilerini dışarıya zor attılar ve televizyonun patlaması sayesinde hayatlarını kurtardılar. İşte detaylar…

Samsun’da adeta faciadan dönüldü! Samsun’un İlkadım İlçesi’nde bir evde yangın çıktı. Yangını fark etmeyen aile ise televizyonun patlaması sayesinde uyanıp yangını fark ettiler ve adeta ölümün eşiğinden döndüler.

Samsun’un İlkadım İlçesi’nde bulunan Kışla Mahallesi’nde ki Kamber Sokak’ta oturan Erdal Çelik isimli vatandaşın dün gece yarısı uyudukları sırada evlerinde yangın çıktı. Ancak saat 01:00 civarında çıkan yangını fark etmeyen ve uyuyan aile, televizyonun patlamasıyla çıkan ses sonucu büyük bir şokla uyandılar ve evde yangın çıktığını fark ettiler.

ÜST KATTAKİLER İTFAİYE MERDİVENİ İLE KURTARILDI

Yangını gören Erdal Çelik ve eşi Lütfiye Çelik hemen 4 çocuğunu da aldı ve evden dışarıya çıkarttı. Daha sonra da itfaiyeye haber verdiler. Kısa sürede olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına hemen müdahale etti ve yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıktığı esnada ise binaya yayılan dumanlardan etkilenen üst kattaki Meliha Bel, Yılmaz Bel ve İkbal Bel ise itfaiye ekipleri tarafından itfaiyenin merdiveni ile kurtarıldılar ve aşağıya indirildiler. Dumandan etkilendikleri için de hemen hastaneye kaldırıldılar ve tedavi altına alındılar. Yangının çıktığı evde incelemelerde bulunan ekipler ise yangının ara kablo prizinden çıktığını belirlediler.

  

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