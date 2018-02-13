Kış ortasında olmamıza rağmen hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üstünde seyretmeye devam ediyor. Fakat, Meteoroloji bugün yeni bir açıklama yaparak artık sıcaklıkların düşeceğini serin ve bulutlu havanın yurt genelinde hakim olacağını duyurdu. Özellikle hava durumuna hiç konu olmayan İç ve Doğu Anadolu için ise sürpriz şekilde kar yağışı uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu’ya kuraklıkla geçen bir kışı ardından sevindirici kar haberi geldi. Geçtiğimiz yıllarda soğuk ve kurak kış günleri geçiren Doğu Anadolu’da bu yıl sadece bir günlük kar yağışı uyarısı yapıldı. Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre bugün Türkiye’nin büyük bölümünde bulutlu ve serin bir hava hakim olacak. Doğu Anadolu bölgesinde ise kar yağışı görülecek. Bu yıl kurak kış koşullarını yaşayan Doğu Anadolu bölgesinde tek bir günlük kar yağışı bile oldukça önemli. İşte bu hafta yurt genelinde hava durumu…

SADECE BİR GÜN YAĞACAK AMA SEVİNDİRDİ

Yıllardır doğu illerinden gelen yoğun kar yağışı haberlerine alışmıştık, ama bu yıl durum biraz farklı. Bu yıl kış kurak ve ılık geçiyor, doğuya bile kar neredeyse hiç yağmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün güzel haberi verdi. Bu gece saatlerinden itibaren Doğu illerimizde kar yağışı başlayacak, hava sıcaklıkları da düşecek. Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar beklenirken, diğer bölgelerde ise sağanak yağış etkili olacak.

ERZURUM’DA ÇİĞ RİSK

Türkiye’nin en çok kar alan illerinden olan Erzurum’da ise uzmanlar çiğ riski konusunda uyardı. Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Erzurum’da 22 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.