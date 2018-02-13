Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı operasyonu kapsamında sivil kıyafetlere bürünen PKK ve YPG’li teröristlerin bazı mahallelerden Türkiye’ye yönelik olarak yapılan roketli saldırılar ilk kez bu kadar net görüntülendi.

TSK ve ÖSO birlikleri tarafından terör örgütü PKK, YPG, PYD ve DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak başlatılan Zeytin Dalı operasyonunda PKK ve YPG’li teröristlerin sivil kıyafetlere bürünmüş halleri ilk kez net şekilde görüntülendi.

TÜRKİYE’YE ATILAN ROKETLERİN BAŞINDA ONLAR VAR

Bölgede İHA’lar tarafından çekilen görüntülerde PKK ve YPG’li teröristlerin sivil kıyafetler altında Türkiye’ye roket atarken ki görüntüleri birebir ortaya çıktı. Sivil kıyafetlere bürünen ve saldırıların başrolünde olan PKK ve YPG’li teröristlerin bugüne kadar Hatay, Reyhanlı ve Kilis’e yönelik yaptığı roketli saldırı sonucunda yaklaşık 7 sivilin öldüğü, 113 sivilinde yaralandığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ ALINMASIN DİYE LASTİK YAKMIŞLAR

Teröristlerin bölgede sivil kıyafetler giyerek düzenledikleri saldırıların görüntülerini çeken İHA’ların görüntü almaması ve görüş alanını kapatmak için lastik yakıldığı da görüntülerde yer alıyor. İHA’ların saniye saniye kaydettiği görüntüler ardından teröristlerin saldırı sonrasında kaçtığı bölgelerde TSK’nın düzenlediği harekatlar sonucunda tam 12’den vurularak imha edildi.

ZEYTİN DALI OPERASYONU İTİBARİYLE 98 ROKET ATILDI

TSK ve ÖSO birlikleri tarafından bölgedeki huzuru sağlamak amacıyla 20 Ocak 2018 tarihinde başlatılan Zeytin Dalı operasyonunun başlangıcından itibaren terör örgütü PKK ve YPG’li teröristler tarafından Hatay, Kilis ve Reyhanlı’ya toplamda 98 roket ve havanlı saldırı düzenlendiği belirlendi.