TSK ve ÖSO birliklerinin Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı operasyonuyla ilgili konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltanberg, gönderdiği mesajla Türkiye’nin yanında olduğunu gösterdi. Türkiye’nin kaygılarının meşru olduğunu söyleyen Stoltanberg, ‘Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı’ dedi.

Türkiye’nin Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltanberg, Türkiye’nin bölgeyle ilgili meşru kaygıları olduğunu bu güvenlik kaygılarını ortadan kaldırmak için Zeytin Dalı operasyonuna başvurduğunu söyleyerek ‘Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı’ dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’LA İLETİŞİM HALİNDELER

Açıklamalarında Türkiye’ye Afrin mesajı gönderen Stoltanberg, Suriye’de başlatılan operasyon sonrasında durum hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere diğer Türk liderlerle iletişim halinde olduklarını belirtti.

‘TÜRKİYE GÜVENLİK ENDİŞELERİNİ ÇÖZME HAKKINA SAHİPTİR’

Türkiye ve NATO’nun iletişim halinde olma durumunun devam etmesini umduklarını söyleyen sekreter, Türkiye ve ABD arasındaki görüşmelerin memnuniyet verici olduğunu da aktardı. Ayrıca Türkiye ve Rusya arasında imzalanan S-400 füze savunma sistemi anlaşması hakkında da açıklama yapan Stoltanberg, anlaşmanın detaylarını Türkiye’nin açıklamasının daha doğru olacağını vurguladı.

NATO TOPLANTISINDA TÜRKİYE’Yİ KİM TEMSİL EDECEK?

14 Şubat 2018 Çarşamba günü başlayacak olan NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda Türkiye tarafını Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin temsil edeceği duyuruldu. Nurettin Canikli, toplantıda NATO üyesi bakanlarla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.