İstanbul Şişli’de iki grup arasında henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle çıkan taşlı sopalı kavga meydan muharebesine döndü. Çıkan kavgada tesadüfen olay yerinden geçen bir hamile kadın fenalaşırken 4 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Olay, saat 14.00 sularında İstanbul’un göbeği Şişli’de meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde kavga eden iki grup arasındaki taşlı sopalı kavga ortalığı savaş alanına çevirirken kavgada 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü öğrenilirken o sıralarda tesadüfen taksiyle oradan geçen hamile bir kadının fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

4 KİŞİ YARALI

Ortalık bir anda karışırken iki grubun birbirlerine taş ve sopalarla saldırdığı ve olayda 4 kişinin kafalarına aldığı sopa darbeleri nedeniyle yaralandığı öğrenildi. Çıkan arbede sonucunda olay yerinde bulunan bir taksinin hasar gördüğü öğrenilirken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgeye gelerek ortalığı yatıştırırken çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan 4 yaralının tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

FENALAŞAN HAMİLE KADINI TAKSİCİ HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Dehşete düşüren kavga olay yerindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken o anlarda olay yerinden geçen ve hamile bir müşterisi olan taksi şoförü kavganın ortasında kaldıklarını ve araç içindeki hamile müşterisinin fenalaştığını söyledi. Fenalaşan müşterisini hastaneye yetiştirdiğini söyleyen taksi şoförü müşterisinin sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.