Alınan son dakika bilgisinde Suriye’nin en paylaşılamayan noktası olan Deyrizor’da ABD destekli koalisyon güçlerinin Rus yapımı olan T-72 tankını vurduğu öğrenildi.

Suriye'nin Deyrizor kentinde bir süredir güç savaşı devam eden ABD ve Rusya arasında gerilim tırmandı. Alınan son bilgilerde, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonunun Tebiye köyü yakınlarında Rus yapımı olan bir T-72 tankını vurduğu öğrenildi.

RUS YAPIMI TANKI VURDU

Bölgeden alınan son bilgilerde, ABD öncülüğündeki DEAŞ kaşıtı olan koalisyonun Rus yapımı olan T-72 tankını 10 Şubat tarihinde vurduğu ve vurma nedeninin nefsi müdaafa olduğu belirtildi.

TANKIN KİME AİT OLDUĞU BELİRTİLMEDİ

Öte ayndan meydana gelen olay sonrasında ABD öncülüğünde olan DEAŞ karşıtı koalisyonun vurduğu T-72 tankının kime ait olduğu net şekilde açıklanmadı. Yapılan başka bir bilgilendirmede, koalisyon yetkililerinin Rusya kuvvetleri iel tehlike yaşanmaması ve yanlış algı ile hesaplamalardan kaçınmak için Rus mevkidaşlarla iletişime geçildiği aktarıldı.

ABD YPG'Yİ VURMUŞTU

Suriye'nin Deyrizor bölgesinde petrol için üstünlük sağlamak isteyen ABD, Rusya ve İran arasında gerilim sürerken bilindiği gibi geride bıraktığımız günlerde ABD jetleri yanlış koordinatlar yüzünden bölgede sözde DEAŞ'a karşı işbirliği yaptığı YPG'li teröristleri vurmuştu. ABD jetlerinin yanlış alınan koordinatlar yüzünden vurduğu YPG'li teröristlerden 300'e yakın ölü olduğu açıklanmıştı. Söz konusu olayın koordinat yanlışlığı yüzüden meydana geldiği de resmi kaynaklardan belirtilmişti.