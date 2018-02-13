Star TV’nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Ufak Tefek Cinayetler’in yayınlanan 16. bölümünde Oya ve Serhan’ın yasak aşkı ortaya çıkıyor. Sarmaşık’ta büyük bir bomba etkisi yaratacak olan bu aşkı ilk yakalayan Pelin, hiç vakit kaybetmeden atağa geçiyor. Peki, Ufak Tefek Cinayetler 16. Bölümde neler yaşandı? Ufak Tefek Cinayetler 17. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar…

Sarmaşık ve Sarmaşık’ta geçen hikayesiyle büyük bir fenomen haline gelen Ufak Tefek Cinayetler yine bomba gibi bir bölümü geride bıraktı. 4 kadının savaşı ve bu savaştan doğan bambaşka hikayeler izleyenleri yine şaşkına çevirmeyi başardı. İşte Ufak Tefek Cinayetler’in yayınlanan son bölümünde yaşananlar…

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Merve Serhan’ın boşanma açıklamasını kendine bir türlü yediremez ve kabullenemez. Bu olayın ortaya çıkmaması ve Sarmaşık’ta duyulmaması için elinden gelen her şeyi yapar. Ancak Serhan verdiği kararda ısrarcıdır. Sarmaşık’ta fırtına öncesi bir sessizlik hakimken ilk bomba Pelin’den gelir. Pelin Oya ve Serhan arasında bir şeyler yaşandığını sezer ancak emin olamaz. Mehmet ise Burcu’dan ayrılma kararını artık net olarak vermiştir. Arzu’ya yeniden geri dönmek isteyen Mehmet’in işi hiç kolay değildir. Oya ise yaşadığı kafa karışıklığı içinde ne yapacağını bilemez. İşler hızla gelişirken Pelin Serhan’ın bir otelde kaldığını öğrenir. İşin içi yüzünü anlamak için gizlice Serhan’ın kaldığı odaya giren Pelin Sarmaşık’taki bombayı patlatacak büyük bir olayı gözleriyle görür. Oya Serhan’ın kaldığı otel odasına gelir ve Pelin onları dudak dudağa yakalar.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com