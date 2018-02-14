İstanbul’da eşinin kendisiyle eskisi gibi ilgilenmediğini ve tuvalete girip 1,5 saat başkası ile mesajlaştığını ve telefonunu pijamasının cebine koyarak uyuduğunu öne süren A.G isimli bir kadın, eşine hem boşanma hem de 600 bin lira tazminat davası açtı. Ayrıca 6 bin lira da aylık nafaka talebinde bulundu. İşte detaylar…

İstanbul’da yaşayan ve bayan kuaförü olan B.G isimli bir şahıs, başka biri ile nişanlı iken A.G isimli bayan ile tanıştı ve 5 yıl boyunca devam eden arkadaşlıkları nikah masasına kadar gitti. 5 yıl süren arkadaşlığın ardından evlenen çiftin araları geçtiğimiz Mayıs ayına kadar iyi gidiyordu. Ancak Mayıs ayından sonra B.G isimli şahıs, eşinin kendisine kötü davrandığını iddia etti ve boşanmak için dava açtı.

600 BİN LİRA TAZMİNAT İSTEDİ

Eşinin boşanma davası açmasının ardından karşı bir dava açan A.G isimli kadın ise eşinin kendisi ile eskisi kadar ilgilenmediğini ve son zamanlarda daha bakımlı olduğunu ve sürekli üzerini değiştirdiğini belirtti. Ayrıca eşinin bir hafta sıkıldığını söyleyerek tek başına tatile gittiğini de iddia eden A.G, eşinin tuvalete girdiğinde 1,5 saat mesajlaştığını ve telefonuna kilit koyup pijamasının cebinden çıkartmadığını dile getirdi.

Eşine karşı dava açan A.G ise eşinden maddi ve manevi olarak toplamda 600 bin lira tazminat talep etti ve ayrıca çocuklarının velayetlerini de talep ettiği için 6 bin lira da nafaka istedi. Mahkeme heyetinin ise çiftin davasına bakmaya önümüzde günlerde başlayacağı öğrenildi.