Uzun bir süredir kanserle mücadele eden ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti.

Geride bıraktığımız Temmuz ayında geçirdiği kalın bağırsak ameliyatının ardından hastalığının karaciğerine de sıçraması nedeniyle İstanbul’da özel bir hastanede kanser tedavisi görmeye başlayan ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, bugün tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Ünlü sanatçının ölümünün ardından birçok seveni ve yakınının hastaneye akın ettiği öğrenildi.

HAYATI BİR ANDA DEĞİŞTİ

Türk Halk Müziği'nin önemli ve sevilen isimlerinden olan Nuray Hafiftaş, kendisine konulan kanser teşhisi sonrasında çok zorlu ve yorucu bir süreçten geçtiğini söylemişti. Hastalığından sonra kemoterapi sürecinin çok yorucu geçtiğini söyleyen Hafiftaş, hastanedeki doktorların kendisiyle hastalığı hakkında detaylı bilgiler paylaşmasından mutlu olduğunu ve hastaneye mutlu ve umutlu geldiğini söylemişti.

NURAY HAFİFTAŞ KİMDİR?

Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, 8 Ağustos 1964 yılında Ardahan'da doğmuştur. Azeri kökenli olan sanatçı Türk Halk Müziği sanatçısı ve bestecisidir. İstanbul'da yaşamaya başlayan ünlü sanatçı lise eğitimini Taksim'de almıştır. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarın'da alan sanatçı, İstanbul Belediyesi'nde 4 yıl boyunca kadrolu devlet sanatçısı olarak çalışmıştır. Ünlü sanatçının bu zamana kadar 100'e yakın kendine ait bestesi ve sözü bulunuyor. Bu eserlerden en bilinenleri, 'Ayrılık Nikahı', 'Yalan Dünya', 'İsyan Ediyorum', 'Hasret' ve 'Gurbet'.