Afrin de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’ndan gelen son görüntülerde, İHA'ların görüntü almaması için teröristlerin sığınak girişlerini özellikle ağaçları altına yaptığı Mehmetçik’in dikkati sayesinde ortaya çıktı.

Afrin'de bulunan terör unsurlarına yönelik 26 günden bu yana devam eden Zeytin Dalı harekatı’nda şu ana kadar 1485 teröristin etkisiz hale getirildiği TSK tarafından açıklandı. Darmık Dağı'ndaki Tünellerden, Bekovası köyüne sızmaya çalışan 13 terörist de öldürüldü. Operasyondan gelen son görüntülerde ise teröristlerin İHA’ların görmemesi için sığınak girişlerini özellikle ağaç altlarına yaptıkları görüldü. Komandolar, harekat kapsamında Afrin kırsalında ilerleyişine devam ederken 20’li yaşlarda PYD/PKK'lı bir teröristi de yaralı olarak yakaladı. Yakalanan terörist, sorgulanmak üzere jandarma ekiplerince alındı.

MEHMETÇİK’İN DİKKATİ ORTAYA ÇIKARDI

Terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarının operasyon nedeniyle bırakıp kaçtıkları çok sayıda sığınak, barınak ve beton mevzi bulundu. Mehmetçik’in dikkati, teröristlerin bazı sığınak girişlerini nasıl gizlediklerini de ortaya çıkardı. Teröristler, kazdıkları sığınakların girişlerini İHA’lar görmesin diye özellikle ağaç altlarına gizlemiş. Sığınak girişlerini naylon branda ile de kamufle etmeye çalışan teröristlerin bu yöntemi de deşifre edildi. 10-12 Şubat tarihlerinde Terör örgütlerinden temizlenen bölgelerde arama yapan güvenlik güçleri ise Ottawa Antlaşması ile kullanımı yasaklanan çok miktarda anti-personel mayınını da ele geçirdi. Bölgede yaşayan siviller için tespiti oldukça zor olan anti personel mayınları büyük bir tehlike yaratıyor.

TSK AÇIKLADI: 1485 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bugün yeni bir açıklama yapan TSK, Zeytin Dalı Harekatı’nın 26.gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısının toplam 1485 olduğunu açıkladı. Ayrıca TSK’dan yapılan açıklamada 14 Şubat günü Kara ve Hava operasyonları sonucunda 46 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.