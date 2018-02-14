TV8 ekranlarının severek izlenen yemek yarışması Yemekteyiz'de bugünkü yarışmacı Hilal Hanım oldu. Hilal Hanım yeni haftanın üçüncü gününde yemekleri ve lezzetleri ile rakiplerinin karşısına geçmeye hazırlanıyor. Peki, Hilal Hanımın evinde neler yaşandı? Hilal Hanımın menüsünde neler var? Hilal Hanım rakiplerinden kaç puan aldı? İşte detaylar...

TV8 YEMEKTEYİZ 14 ŞUBAT 2018 HİLAL HANIMIN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Yemekteyiz'in yeni haftasında üçüncü gün yarışmacısı olan Hilal Hanımın evinde büyük bir gerginlik hakimdi. Yarışmacıların masaya oturduğu andan itibaren aralarında yaşanan gerginlik tartışmaya kadar gitti. Rakiplerine ilk olarak kremalı mantar çorbası ikramı yapan ev sahibinin çorbası çok tuzlu bulundu. Gavur dağı salatası yoğun soğanlı bulunan Hilal Hanımın yemeklerine gelen yorumlara verdiği karşılık çok tartışıldı. Ara yemek olarak paçanga böreği sunan Hilal Hanımın böreği kuru ve soğuk bulundu. Ana yemeğinde etli sebzeli güveç ve yanında şehriyeli pirinç pilavı sunan yarışmacının ana yemeğine de eleştiri yağdı. Masada bir ara Hasret Hanım ve Can Bey arasında yaşanan gerginlik Hasret Hanımın gözyaşlarına boğulmasına neden oldu.

TV8 14 ŞUBAT 2018 HİLAL HANIMIN PUANI

Hilal Hanım olaylı geçen yemek sunumunun ardından Hüseyin Beyden 2, Filiz Hanımdan 4, Can Beyden 3 ve Hasret Hanımdan 1 puan alarak gününü toplamda 10 puanla tamamladı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com