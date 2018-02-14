Ünlü Süpermarket zinciri olan Tesco’da büyük bir skandal yaşandı. İngiltere’de yer alan bir şubesinde mağaza çalışanı olan iki gencin mağazanın arka tarafında yer alan gizli bir bölmede cinsel ilişkiye girdiği anlar başka bir çalışan tarafından saniye saniye görüntülendi.

Dünya’nın hemen hemen her yerinde şubesi bulunan ünlü süpermarket zinciri Tesco’nun İngiltere’de yer alan bir şubesinde marker çalışanlarının cinsel ilişki rezaleti gündeme bomba gibi düştü. Mağazanın arka tarafından bulunan gizli bir bölmede ilişkiye girmeye başlayan mağaza çalışanı iki gencin bu anları başka bir mağaza çalışanı tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüleri çeken kişi bu anları internete yükleyerek skandalı ortaya çıkardı.

CİNSEL İLİŞKİYE GİRERKEN YAKALANDILAR

Mağaza çalışanı olan genç çiftin arka tarafta yer alan bir bölmede ilk olarak sevişmeye başladıkları daha sonra cinsel ilişkiye girdikleri görüldü. Çift kimsenin kendilerini görmeyeceğini zannederken başka bir mağaza çalışanı o anları kayıt altına aldı. Çiftin cinsel ilişki sırasında çıkarttıkları sesleri duyan ve bu sayede rezaleti yakalayan mağaza çalışanı da gördükleri karşısında büyük şok yaşadı.

REZALETLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mağaza çalışanının yakaladığı ve bir bir görüntülediği rezalet anlar internet ortamında da hızla yayıldı. Ünlü süpermarket zinciri Tesco’nun İngiltere’de yer alan şubesinde kaydedilen görüntüler ülkede büyük olay yaratırken market yetkililerinin bu konu hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.