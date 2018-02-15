ABD’nin Florida eyaletinde bulunan bir liseye silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi. Polisin silahlı saldırganlara karşılık vermesi sonucunda çıkan çatışmada 20 kişinin yaralandığı belirlendi.

Olay, ABD’nin Florida eyaletinde bir lisede meydana geldi. Okula düzenlenen silahlı saldırıya polisin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışma sonucunda 20 kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

20 KİŞİ YARALANDI

ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Parkland Marjory Stoneman Douglas Lisesi’ne silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi. Saldırganlara polislerin karşılık vermesiyle çıkan çatışma sonucunda en az 20 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olayda 20 kişinin yaralandığı bilgisinin polis tarafından duyurulduğu iddia edildi.

ÖĞRENCİLER İLK BAŞTA TATBİKAT SANMIŞ

Liseye kapişonlu şekilde gelen saldırganın dehşet saçtığı anlarda öğrencilerin olayı tatbikat sandığı öğrenildi. Gaz maskeli olduğu iddia edilen saldırganın öğrenci olduğu ve ABD Ordu Yedek Subay Eğitim Birliği'ne bağlı olduğu da iddia edildi.

AİLESİNE MESAJ GÖNDERMİŞ

Olayın yaşandığı sıralarda okulda bulunan 17 yaşındaki bir öğrencinin cep telefonundan ailesine mesaj attığı ve okuldaki saldırıdan haberdar ettiği öğrenildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Okula silahıyla saldırı düzenleyen şahsın yakalandığı ve kimliğinin açıklandığı öğrenildi. Liseye saldıran şahsın 19 yaşındaki Nicolas Cruz olduğu belirtildi. Lisede büyük bir panik yaşanırken polis ve saldırgan arasında çıkan çatışmada yaralanan öğrencilerin ambulanslarla hastaneye kaldırıldıkları ve yaralılardan 14^ünün hayatını kaybettiği öğrenildi.