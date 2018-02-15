İstanbul’da bir hastanede yaşanan skandal, ortalığı ayağa kaldırdı. İddiaya göre hastanede çalışan bir doktor, iki kız kardeşin tedavi gördüğü odaya girerek duş aldı. Doktorun kızlarının odasında duş aldığını ve sakal tıraşı olduğunu iddia eden ailenin iddiası hastane koridorlarını karıştırdı. Baba, hastanenin yetkililerini olay hakkında tepki gösterirken, fenalaşarak bayıldı.

İstanbul’da yaşanan olayda, bir hastanede tedavi gören iki kız kardeş, sabah uyandıklarında odalarında hiç tanımadıkları bir doktorun olduğunu gördü.

ODADA BANYO YAPIP, TIRAŞ OLDU

İki kız, odalarına girdikleri bu doktorun, önce banyo yaptığını sonra da tıraş olduğunu iddia etti. Kız kardeşlerin babası olayı öğrendikten sonra hastaneyi birbirine kattı. Skandal olayı hastane yetkililerine iletmek isteyen baba, kendisine müdahale eden güvenlik görevlileri ile kavga edince hastane koridorları bir anda karıştı.

KIZLARIN BABASI FENALAŞIP BAYILDI

Olay, kızların odasından taşıp hastane koridorlarına taşarken, baba güvenliklerle kavga ederken, ““Genç kızların odasına bir doktorun girip de banyo yapması ibret verici bir şey. Asla bu olayın peşini bırakmayacağım” dedi. Hastane yetkililerine ulaşmaya çalışan ve tepki gösteren baba, kendisine müdahale edilmesi üzerine fenalaşarak bayıldı.