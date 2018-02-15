Denizli’nin Sarayköy ilçesinde yaşanan korkunç olayda, Oktay Şahin isimli baba boşanmak üzere olduğu eşi Ayşe Şahin’in işlettiği bakkala giderek dehşet saçtı. Eşi ile tartışan baba, yanında getirdiği pompalı tüfekle 15 yaşındaki kızı ve eşini yaraladı, daha sonra da kendisini vurdu. Babanın saldırısında kızı ve eşi hayatını kaybederken, ağır yaralanan Oktay Şahin hastanede tedavi altına alındı.

Denizli’nin Sarayköy ilçesi Osman Akça Caddesi üzerinde bu sabah saatlerinde bir bakkal dükkanında meydana gelen olayda, Oktay Şahin boşanma davasının devam ettiği eşi Ayşe Şahin ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği pompalı tüfek ile ateş açan Oktay Şahin, önce eşi ve kızını ardından da kendisini vurdu. Çevrede bulunan vatandaşlar, silah sesleri üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

ANNE VE KIZI ÖLDÜ, BABA AĞIR YARALI

Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 15 yaşındaki Nurdan Şahin’in öldüğünü belirledi. Oktay Şahin ile eşi Ayşe Şahin ise ağır yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak Ayşe Şahin, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Baba Oktay Şahin ise ağır yaralı olarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekiplerinin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKARILMIŞ

Diğer yandan eşinden tehdit aldığı iddiası ile Ayşe Şahin’in iki gün önce polise başvurduğu ve mahkeme tarafından Oktay Şahin hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.