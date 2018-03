TV8 ekranlarının severek izlenen yarışma programı Yemekteyiz'in haftanın finali bölümünden bir gün önce yarışan ismi Can Bey oldu. Can Bey haftanın başından itibaren oldukça iddialı konuşmuş ve Antep usülü yemeklerden bahsetmişti. Peki, Can Beyin evinde neler yaşandı? Can Bey rakiplerini nasıl ağırladı? Can Bey rakiplerinden kaç puan aldı? İşte detaylar...

TV8 YEMEKTEYİZ 15 ŞUBAT 2018 CAN BEYİN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Yemekteyiz'in bugün yayınlanan bölümünde yarışan isim Can Bey oldu. Can Bey Antep usülü yemekler yapacağını iddia etmiş ve kendisine oldukça güvendiğini söylemişti. Can Bey misafirlerine ilk olarak Antep'in geleneksel çorbaları arasında olan Lebeniye çorbası ikramı yaptı. Ancak yarışmacılar çorbayı fazlasıyla eleştirdi. Ara yemek olarak fırında tavu ikramı yapan yarışmacının tavuğu lezzet olarak oldukça beğenildi. Masada çoban salatası bulunan Can Beyin salatası çok tuzlu ve fazla yağlı bulundu. Ana yemeğinde patlıcan kebabı ikram eden ve yanında sebzeli bulgur pilavı sunan Can Beyin ana yemeği adeta eleştiri bombardımanına tutuldu. Patlıcan kebabında dana ve kuzu etini karışık kullanan Can Bey yarışmacıların eleştirilerinden kurtulamadı. Son olarak tatlısında muhallebili kadayıf sunan yarışmacının tatlısı iyi yorumlar aldı. Dün Hilal Hanımın sofrasında sunduğu muhallebili kadayıf ile Can Beyin yaptığı kadayıf kıyaslandı ve Can Beyin tatlısı daha çok beğenildi.

TV8 YEMEKTEYİZ 15 ŞUBAT 2018 CAN BEYİN PUANI

Yemekteyiz'de haftanın finalinen bir gün önce yarışan Can Bey, Hüseyin Beynden 3, Hasret Hanımdan 3, Hilal Hanımdan 2 ve Filiz Hanımdan 7 puan alarak gününü toplamda 15 puanla tamamladı. Yemekteyiz'in yarın yayınlanacak olan haftanın finali bölümünde Filiz Hanım yarışacak.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com