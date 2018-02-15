Dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk Halk Müziğinin önemli isimlerinden Nuray Hafiftaş bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede gözyaşları sel oldu.

Bir süredir kanser tedavisi gören ve dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk Halk Müziğinin önemli isimlerin Nuray Hafiftaş bugün düzenlenen devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

DEVLET TÖRENİYLE UĞURLANDI

Nuray Hafiftaş’ın ölüm haberinin ardından harekete geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, talimat vererek ünlü sanatçının devlet töreniyle uğurlanmasını istemişti. Erdoğan’ın talimatı sonrasında Hafşftaş bugün düzenlenen devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI’NA DEFNEDİLDİ

Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde gözyaşları sel olup aktı. İlk olarak Teşvikiye Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilen Hafiftaş’ın tüm sevenleri büyük üzüntü yaşadı.

ZORLU GEÇEN DÖNEMİNİ ANLATMIŞTI

Kolon kanseriyle mücadele eden ve Türkiye’nin yeşil gözlü kraliçesi olarak tanınan ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, kanser olduğunu öğrendikten sonra yaşadığı zorlu süreci verdiği röportajlarda anlatmıştı. Çok zor günler geçirdiğini söyleyen Hafiftaş, tedaviye ilk başladığı dönemlerde çok yoğun bir şekilde kemoterapi aldığını ve büyük acılar yaşadığını söylemişti. Hastanede gördüğü tedaviden memnun olduğunu söyleyen ünlü sanatçı doktorunun kendisine hastalığı hakkında verdiği detaylı ve açık bilgiler sonrasında mutlu olduğunu ve hastaneye büyük bir mutlulukla geldiğini belirtmişi.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com