Başbakan Binali Yıldırım ve Almanya Başbakanı Angela Merkel yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Merkel, Deniz Yücel konusunun kendileri için önemli olduğunu söylerken, Yıldırım ise Deniz Yücel’in hukuk devleti sınırları içinde yargılandığını söyledi.

Bugün Berlin’de bir görüşme gerçekleştiren Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Başbakan Binali Yıldırım, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Merkel, basın toplantısındaki açıklamaların büyük kısmını tutuklu gazeteci Deniz Yücel'e ayırdı.

“DENİZ YÜCEL DAVASI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Merkel, Türkiye’de tutuklu bulunan Deniz Yücel konusunun kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, Yücel’in 1 yıldır iddianame hazırlanmadan tutuklu bulunduğunu söyledi. Bugün yapılan görüşmede bu konunun önemine bir kez daha değindiğini söyleyen Merkel, ayrıca Almanya olarak darbe girişimini kınadıklarını ifade ettiğini söyledi.

BAŞBAKAN YILDIRIM: "HUKUK DEVLETİ BAĞLAMINDA YARGILANIYOR"

Başbakan Binali Yıldırım ise Basın toplantısında yaptığı açıklamada, iki ülke arasında Almanya’da yaşayan 3 milyondan fazla Türk’ün bir köprü olduğunu belirterek, onların varlığının Türkiye Almanya arasındaki ilişkinin bir teminatı olduğunu dile getirdi. Deniz Yücel konusuna da değinen Yıldırım, Merkel’in bu konudaki düşüncesini kendilerine ilettiğini Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu ve Yücel’in bu bağlamda yargılandığını söyledi.

"BİZ NATO'YU KORUYORUZ"

33 bin kişinin görevine iade edildiğini belirten Yıldırım, yapılan araştırma sonucunda darbe ile doğrudan ilişkisi bulunmayan kişilerin görevlerine iade edileceğini belirtti. Terörle mücadele konusuna da değinen Yıldırım, "Türkiye Bölgede terörle mücadele ederken sadece kendi vatandaşlarını korumuyor. Aynı zamanda NATO'yu koruyor." ifadelerini kullandı.