Başbakan Binali Yıldırım’ın Almanya’da Merkel ile yaptığı basın toplantısı sırasında Afrin’le ilgili sahte görseller kullanan gazetecinin PKK’lı bir terörist olduğu ortaya çıktı.

Başbakan Binali Yıldırım’ın Berlin’de Merkel ile düzenlediği basın toplantısı sırasında elindeki sahte görsellerle ‘Kara propaganda’ yapmak isteyen sözde gazetecinin PKK yanlısı bir terörist olduğu ortaya çıktı.

BAŞBAKAN TOKAT GİBİ BİR CEVAP VERDİ

Yıldırım’ın Merkel ile gerçekleştirdiği basın toplantısı sırasında elindeki sahte fotoğraflarla Afrin’i kullanmak isteyen sözde gazeteci bu fotoğrafları kullanarak Türkiye’yi karalamak istemişti. Başbakan Binali Yıldırım ise kendisini gazeteci olarak tanımlayan şahsa verdiği cevapla adeta sözde gazeteciye haddini bildirdi. Yıldırım, ‘Propaganda yapma. O elindeki fotoğraflar sahte. Gerçeği görmek istiyorsan Afrin’e gel.’ diyerek sert çıktı.

O GAZETECİ PKK YANLISI ÇIKTI

Bunların ardından kendisini gazeteci olarak tanıtan şahsın Almanya’da terör örgütü PKK’nın birçok eyleminde boy gösterdiği ve bu eylemlerdeki fotoğraflarının ortaya çıktığı öğrenildi.

AFRİN’İ KULLANMAYA ÇALIŞTI

Başbakan Binali Yıldırım ve Merkel’in Berlin’de düzenlediği ortak basın toplantısında yaşanan skandal olay Türkiye’de büyük bir güvenlik zafiyeti olarak belirtildi. Kendisini gazeteci olarak tanıtan ancak çok sayıda PKK eyleminde boy gösteren şahsın Başbakan Binali Yıldırım’ın konuşması sırasında propaganda yapmaya çalışması ve elindeki sahte fotoğraflarla Afrin’i kullanmaya çalışması da ayrı bir skandal olarak tanımlandı.