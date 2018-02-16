İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, yine bomba bir iddia ile gündemde. Karatay, Fransız İhtilali'nin nedeninin tuz olduğunu iddia etti. Ünlü profesör, Krallar ve aristokratların o dönemde gerçek tuzu elinde tutarak halka vermediğini ve daha yüksek fiyata satmak istediğini, Fransız ihtilalinin de bu nedenle olduğunu iddia etti.

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, ‘Gerçek Tıbbın 10 Şifresi’ isimli yeni kitabının tanıtımı için düzenlediği toplantıda yine ilginç iddiaları ile gündeme damga vurdu. Karatay, toplantıda Fransız ihtilalinin nedeninin tuz olduğunu iddia etti.

HALKA TUZ VERMEDİKLERİ İÇİN OLDU

Karatay açıklamasında, tansiyonu yükseltenin bilinenin aksine şeker olduğunu söyledi. Tuz eksikliğinin vücutta bir çok hastalığa davetiye çıkardığını söyleyen Karatay, aşrı tuzsuz beslenmenin vücut direncini düşürdüğünü ve hastalıkların da buna bağlı olarak geliştiğini söyledi. Karatay’ın asıl bomba iddiası ise Fransız İhtilali’nin asıl nedeninin tuz olduğunu söylemesi oldu. Karatay, o dönemde Krallar ve aristokratların gerçek tuzu, elinde tutarak daha yüksek fiyata satmak için halka vermediğini, halk için altından daha kıymetli olan kaya tuzunun eksikliğinden dolayı Fransız İhtilali’nin başladığını iddia etti. Çin’de 10 bin yıl öncesine ait tabletlerde kristal kaya tuzunun sağlığa olan katkısının anlatıldığını söyleyen Karatay, bugün de Japonya, Fransa, Norveç ve Güney Kore gibi ülkelerde aşırı tuz tüketilmesine rağmen, tansiyon yüksekliği ve kalp hastalığından ölüm oranlarının en düşük ülkeler olduğunu söyledi.