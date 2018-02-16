﻿ ABD İle Kriz Bitti Mi? Çavuşoğlu ve Tillerson Görüşmesi Sonrası İlk Açıklama

ABD İle Kriz Bitti Mi? Çavuşoğlu ve Tillerson Görüşmesi Sonrası İlk Açıklama

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 3 saat 15 dakikalık bir görüşme gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Çavuşoğlu’ndan ilk açıklama geldi.

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ABD İle Kriz Bitti Mi? Çavuşoğlu ve Tillerson Görüşmesi Sonrası İlk Açıklama
ABD İle Kriz Bitti Mi? Çavuşoğlu ve Tillerson Görüşmesi Sonrası İlk Açıklama Tarih: 2018-02-16 Saat: 13:18:51
Güncelleme : 2018-02-16 13:18:51

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 3 saat 15 dakikalık bir görüşme gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Çavuşoğlu’ndan ilk açıklama geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın bugün Ankara’da gerçekleşen görüşmesi son buldu. Görüşme yaklaşık 2,5 saat sürerken görüşmenin sonunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kritik görüşme hakkında detayları verdi.

‘ABD İLE KRİTİK BİR AŞAMADAYIZ’

Görüşmenin ardından açıklama yapan Çavuşoğlu, ‘ABD ile kritik bir aşamadayız’ diyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için bazı adımların atılması gerektiğini söyledi.

‘ABD’NİN TÜRKİYE’YE VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMASI LAZIM’

Görüşme sonunda önemli açıklamalar yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilk olarak YPG’nin Fırat’ın doğusuna çekilmesi gerektiğini belirttiklerini ve YPG’nin Münbiç’ten çıkması gerektiğini söylediklerini belirtti. ‘ABD Türkiye’ye verdiği sözleri tutsun’ diyen Çavuşoğlu, önceliklerinin YPG’nin Münbiç’ten çıkması gerektiği olduğunu söyledi.

‘MUTABAKATA VARDIK’

ABD’den istenen birçok şey olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, ABD ve Türkiye’nin ilişkilerinin normalleşmesi için mutabakata varıldığını söyledi. ABD ile atılması gereken birçok adım olduğunu belirten Çavuşoğlu bunların başında ABD’nin terör örgütü YPG’ye verdiği destek ve FETÖ meselesinin olduğunu aktardı. Mevlüt Çavuşoğlu, gerçekleştirilen kritik görüşme sonunda ‘Yeni bir mekanizma oluşturma kararı aldık’ dedi.

 

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