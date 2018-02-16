﻿ Gelin Evi 16 Şubat 2018 Birinci Kim Oldu? İşte Gelin Evi 16 Şubat 2018 Haftanın Finali Birincisi!

Gelin Evi 16 Şubat 2018 Birinci Kim Oldu? İşte Gelin Evi 16 Şubat 2018 Haftanın Finali Birincisi!

Gelin Evi 16 Şubat 2018 haftanın finali heyecanı başladı. Gelin Evi 16 Şubat 2018 Haftanın Finali Birincisi kim oldu sorusu yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. Kısa süre içerisinde bu hafta birinci olan gelin açıklanacak. Ancak onun öncesinde, bugün yarışan Yurdagül hanımın evinde toplanan gelinler, Yurdagül Hanımın evini gezdi, ikramlarını tüketti ve düğün üstüne konuştu. Peki, Gelin Evi 16 Şubat 2018 haftanın finalinde kim kazandı?

Anasayfa MEDYA Gelin Evi 16 Şubat 2018 Birinci Kim Oldu? İşte Gelin Evi 16 Şubat 2018 Haftanın Finali Birincisi!
Gelin Evi 16 Şubat 2018 Birinci Kim Oldu? İşte Gelin Evi 16 Şubat 2018 Haftanın Finali Birincisi!
Gelin Evi 16 Şubat 2018 Birinci Kim Oldu? İşte Gelin Evi 16 Şubat 2018 Haftanın Finali Birincisi! Tarih: 2018-02-16 Saat: 20:58:48
Güncelleme : 2018-02-16 20:58:48

Gelin Evi 16 Şubat 2018 haftanın finali heyecanı başladı. Gelin Evi 16 Şubat 2018 Haftanın Finali Birincisi kim oldu sorusu yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. Kısa süre içerisinde bu hafta birinci olan gelin açıklanacak. Ancak onun öncesinde, bugün yarışan Yurdagül hanımın evinde toplanan gelinler, Yurdagül Hanımın evini gezdi, ikramlarını tüketti ve düğün üstüne konuştu. Peki, Gelin Evi 16 Şubat 2018 haftanın finalinde kim kazandı?

Show Tv’nin sevilen yarışması Gelin Evi 16 Şubat 2018 Cuma haftanın finali bölümü ile bugün ekranlara geldi. Gelin Evi 16 Şubat 2018 Birinci Kim Oldu sorusu da yanıt buldu. Bugün Yurdagül Hanımın evinde yapılan haftanın finalinde heyecan yine doruktaydı. Peki, Gelin Evi 16 Şubat 2018 Yurdagül Hanım’ın evinde neler yaşandı? Gelin Evi 16 Şubat 2018 Haftanın Finali birinci kim oldu?

GELİN EVİ 16 ŞUBAT 2018 YURDAGÜL HANIM
Gelin Evi 16 Şubat 2018 yarışmacısı Yurdagül Hanım, misafirlerine ikramlarını yaptı. Gelinler bir yandan ikramları yerken, bir yandan da Yurdagül Hanımın düğün görüntüleri izlendi. Kına gecesinde iki tane kırmızı tercih eden Yurdagül Hanım bu konuda eleştirildi. Aynı zamanda makyajı abartması da gelin adayları tarafından olumsuz eleştirildi. 

GELİN EVİ 16 ŞUBAT 2018 HAFTANIN FİNALİNDE KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelin Evi 16 Şubat 2018 haftanın finalinde yarışmacılar büyük heyecan yaşadı. Geçtiğimiz hafta birinci olan Merve Hanım, bu hafta +3 puan tercihini Nur Hanımdan yana kullandı. Gelinlerin verdiği puanlarla toplam 32 puana ulaşan Yurdagül Hanım ise haftanın finalinde  birinci olan yarışmacı oldu. 

 

Gelin Evi 16 Şubat 2018 haftanın finali Gelin Evi 16 Şubat 2018 kim birinci Gelin Evi 16 Şubat haftanın finalinde kim kazandı Gelin Evi 16 Şubat haftanın finali birincisi Gelin Evi 16 Şubat 2018 Haftanın Finali birinci kim ol
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Yemekteyiz 9 Mart 2018 Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu? Yemekteyiz 9 Mart Son Bölümde Yaşananlar!
Yemekteyiz 9 Mart 2018 Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu? Yemekteyiz 9 Mart Son Bölümde Yaşananlar!
Bizimkiler Dizisinin Kapıcı Cafer’i Olarak Akıllara Kazınmıştı, Usta Oyuncudan Acı Haber Geldi!
Bizimkiler Dizisinin Kapıcı Cafer’i Olarak Akıllara Kazınmıştı, Usta Oyuncudan Acı Haber Geldi!