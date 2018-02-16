Gelin Evi 16 Şubat 2018 haftanın finali heyecanı başladı. Gelin Evi 16 Şubat 2018 Haftanın Finali Birincisi kim oldu sorusu yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. Kısa süre içerisinde bu hafta birinci olan gelin açıklanacak. Ancak onun öncesinde, bugün yarışan Yurdagül hanımın evinde toplanan gelinler, Yurdagül Hanımın evini gezdi, ikramlarını tüketti ve düğün üstüne konuştu. Peki, Gelin Evi 16 Şubat 2018 haftanın finalinde kim kazandı?

Show Tv’nin sevilen yarışması Gelin Evi 16 Şubat 2018 Cuma haftanın finali bölümü ile bugün ekranlara geldi. Gelin Evi 16 Şubat 2018 Birinci Kim Oldu sorusu da yanıt buldu. Bugün Yurdagül Hanımın evinde yapılan haftanın finalinde heyecan yine doruktaydı. Peki, Gelin Evi 16 Şubat 2018 Yurdagül Hanım’ın evinde neler yaşandı? Gelin Evi 16 Şubat 2018 Haftanın Finali birinci kim oldu?

GELİN EVİ 16 ŞUBAT 2018 YURDAGÜL HANIM

Gelin Evi 16 Şubat 2018 yarışmacısı Yurdagül Hanım, misafirlerine ikramlarını yaptı. Gelinler bir yandan ikramları yerken, bir yandan da Yurdagül Hanımın düğün görüntüleri izlendi. Kına gecesinde iki tane kırmızı tercih eden Yurdagül Hanım bu konuda eleştirildi. Aynı zamanda makyajı abartması da gelin adayları tarafından olumsuz eleştirildi.

GELİN EVİ 16 ŞUBAT 2018 HAFTANIN FİNALİNDE KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelin Evi 16 Şubat 2018 haftanın finalinde yarışmacılar büyük heyecan yaşadı. Geçtiğimiz hafta birinci olan Merve Hanım, bu hafta +3 puan tercihini Nur Hanımdan yana kullandı. Gelinlerin verdiği puanlarla toplam 32 puana ulaşan Yurdagül Hanım ise haftanın finalinde birinci olan yarışmacı oldu.