TV8 Yemekteyiz 16 Şubat Haftanın Finali bölümü bugün Filiz Hanımın evinde yapılıyor. Filiz Hanım, misafirleri için en iyi yaptığı yemekleri hazırlıyor ve ikram ediyor. Her hafta merakla beklenen haftanın finali öncesi bugün Filiz Hanımın masasında gerginlikler yaşanacak. Peki, TV8 Yemekteyiz 16 Şubat Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu? Filiz Hanım günün puanlamasında kaç puan aldı? Yemekteyiz 120. Bölüm Haftanın Finalinde kim kazandı?

TV8 ekranlarında hafta içi her gün ekranlara gelen Yemekteyiz sunucusu Onur Büyüktopçu ile fark yaratmaya devam ediyor. Renkli anlar yaşanan programda bugün TV8 Yemekteyiz 16 Şubat Haftanın Finali yapıldı. Filiz Hanımın evinde yapılan TV8 Yemekteyiz 16 Şubat 2018 Haftanın Finalinde kim birinci oldu sorusu da herkes tarafından merak ediliyor. Bu hafta Yemekteyiz 16 Şubat Haftanın Finalinde kim kazandı? Yemekteyiz 120. Bölüm yarışmacısı Filiz Hanım kaç puan aldı? TV8 Yemekteyiz 16 Şubat Haftanın Finalinde 10 bin TL ödülün sahibi kim oldu?

YEMEKTEYİZ 16 ŞUBAT FİLİZ HANIMIN MENÜSÜ VE PUANI

Yemekteyiz 16 Şubat 2018 haftanın finalinde bugün Filiz Hanım yarıştı. Filiz Hanımın yemekleri ve misafirperverliği bütün yarışmacılardan tam puan aldı. Ancak, masada Hasret Hanım, Can Bey ve Hilal hanım arasında çıkan kavgalar yarışmanın sunucusu Onur Büyüktopçu’yu çok rahatsız etti. Artık yarışmacılara müdahale bile etmek istemediğini söyleyen Onur Bey, yemek konuşulmasını istedi. Bugün yarışan Filiz Hanım rakiplerinden 20 puan aldı.

YEMEKTEYİZ 16 ŞUBAT 2018 HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz 16 Şubat 2018 haftanın finalinde birinci Filiz Hanım oldu. Filiz Hanım rakiplerinden toplam 20, Onur beyden de 9 puan alarak 10 Bin TL ödülün sahibi oldu.