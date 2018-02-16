Aydın'da Yabancı Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan 2 yaşındaki Iraklı çocuğa şüpheli kızamık tanısı konuldu. Olay kentte büyük paniğe neden olurken, il genelinde de kırmızı alarm ilan edildi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, Yabancı Geri Gönderme Merkezi'nde kalan 2 yaşındaki Iraklı çocuğa şüpheli kızamık teşhisi konulduğunu açıkladı. Yavuzyılmaz, aynı zamanda kent genelinde kırmızı alarm verildiğini de belirterek, çocuk ile temasta bulunan ve çocuğun tedavi gördüğü hastanedeki sağlık personelinin aşı kontrolü yaptırması gerektiğini dile getirdi.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Geçtiğimiz hafta sağlık kontrolü için önce Aydın Devlet Hastanesi ardından da Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülen, Aydın Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'nde kalan 2 yaşındaki Iraklı göçmen çocuğa yapılan tetkiklerin ardından kızamık teşhisi konuldu. Çocuğun tedavisine başlanırken, kentte de kırmızı alarm durumuna geçildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE ÇOCUKLA TEMASTA BULUNANLAR KONTROLE ÇAĞRILDI

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, çocukta kızamık görülmesinin ardından harekete geçti. Kameralardan, 2 yaşındaki çocuğun götürüldüğü iki hastanede beklerken yakınlarında bulunan erişkin ve çocuklar tek tek belirlendi. Belirlenen kişiler ve çocuğa temas eden sağlık personeli, kontrol için toplum sağlığı merkezlerine çağrıldı ve kızamık aşıları kontrol edildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI

Aydın İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, yaşanan olaydan sonra yaptığı açıklamada, sıkıntılı bir durumun olmadığını ve gereken tedbirlerin alındığını söyledi. Yavuzyılmaz, tedbir amaçlı çocukla temas edenlerin çağrıldığını ve aşılarının yapıldığını dile getirdi.