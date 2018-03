Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında en sıcak çatışmaların yaşandığı Afrin Cinderes bölgesinde Terör örgütü PYD/PKK’yi SİHA ve İHA'ların korkusu sardı. SİHA ve İHA'ların görüntü almasını engellemek isteyen teröristler, lastik yakınca Afrin’i siyah dumanlar kapladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, tarafından Afrin’de bulunan terör hedeflerine yönelik olarak başlatılan Zeytin Dalı harekatı devam ediyor. Teröristler, korkulu rüyaları haline gelen SİHA ve İHA'ların görüntü almasını önlemek için artık lastik yakmaya başladı. Mehmetçik Afrin’de PKK/YPG-PYD hedeflerine doğru adım adım ilerlerken, Afrin'deki Cinderes kasabasında bugün siyah dumanlar gökyüzünü sardı.

TERÖR MEVZİLERİ ATEŞ ALTINDA

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu birlikleri, Zeytin Dalı Harekatı'nın 28. gününde Suriye’nin Afrin kentinde ilerleyişine devam ediyor. Karadan ordu ilerlerken, Hatay'ın sınıra sıfır noktasında yer alan Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerindeki sınır karakollarından da topçu birlikleri terör hedeflerini vuruyor. Havalanan savaş jetleri de bugün terör örgütü PKK/YPG-PYD hedeflerini vurmaya devam etti.

KORKULARINDAN LASTİK YAKIYORLAR

Mehmetçik ve ÖSO’nun 3 koldan sardığı Cinderes kasabasında, terör örgütünün mevzileri an be an gözetleniyor. İHA ve SİHA’ların korkusunda olan teröristler ise görüntü alınmasını engellemek için lastik yakmaya başladı. Daha önce yayınlanan görüntülerde, sınır illerine roket atan teröristlerin SİHA ile vuruldukları görülmüştü. Tekrar aynı şeyi yaşamaktan korkan teröristlerin yaktığı lastiklerden çıkan siyah dumanlar, bugün Afrin semalarını kapladı.