Bursa Uludağ’dan gelen kar sularının aktığı Gökdere’de ölü olarak bulunan genç bir kadının cesedi polis tarafından ilk olarak cansız manken zannedildi. Gerçek kısa sürede ortaya çıkarken cesedin kimliği belirlendi.

Olay, Bursa’da meydana geldi. Uludağ’dan akan kar sularının toplandığı Gökdere’de bir kişinin hareketsiz şekilde yattığı ihbarı polise düştü. Polis ekipleri harekete geçerken bu şeyin bir cansız manken olduğu zannedildi. Ancak gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. Gökdere’de bulunan kişinin bir süredir kayıp olduğu öğrenilen Nuray Aytekin adında genç bir kadına ait olduğu ortaya çıktı.

CANSIZ MANKEN SANDILAR

Uludağ’dan gelen kar sularının toplandığı Gökdere’de bir kişinin suların içinde hareketsiz bir şekilde yattığı görüldü. Durum polise ihbar edilirken polis ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda durum ortaya çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri yatan bu kişinin ceset mi yoksa cansız bir manken mi olduğu konusunda tereddütte kaldı. Olay yerinde polis ve AFAD ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda suyun içinde hareketsiz şekilde yatan kişinin bir süredir kayıp olan Nuray Aytekin’e ait olduğu belirlendi.

CESET TEŞHİS EDİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla ceset sudan çıkarılırken üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilen genç kadının cesedini yakınlar teşhis etti. Suda bulunan cesedin bir süredir kayıp olan 33 yaşındaki Nuray Aytekin’e ait olduğu öğrenildi.